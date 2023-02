O impacto da tecnologia na indústria de alimentos e bebidas

Nos últimos anos, a indústria de alimentos e bebidas passou por mudanças constantes, adaptando-se às novas tendências de consumo que priorizam o sabor e o valor nutricional dos produtos. Essa realidade tem feito com que os processos de produção sejam executados com eficiência, em função de fatores como a importância de rótulos claros, opções à base de plantas, rastreabilidade como parte do plano de segurança alimentar e maior sustentabilidade na entrega dos alimentos.

Para isso, a tecnologia tem se tornado cada vez mais uma grande aliada do setor, operando uma transformação digital naquelas indústrias que ainda não possuem seus processos automatizados, bem como uma evolução digital naquelas que buscam otimizar exponencialmente suas operações. Por meio das mais diversas implementações tecnológicas, como a produção inteligente, é possível simplificar os processos na indústria de alimentos e bebidas, melhorar as linhas de produção para cada turno e cada lote e otimizar cada detalhe, desde o conceito do produto, passando pelos ingredientes e pela formulação, até a disposição dele nas prateleiras.

Um cenário tecnológico promissor Neste sentido, a transformação digital e a produção inteligente provam ser capazes de mudar completamente as operações de produção em uma indústria de alimentos e bebidas. De acordo com uma pesquisa realizada pela Food Engineering, por exemplo, 66% das empresas utilizam a rastreabilidade por lotes como parte do plano de segurança alimentar. Além disso, segundo o relatório “The Internet of Things: Mapping Value Beyond the Hype”, divulgado pela McKinsey, o uso de tecnologias avançadas, como Machine Learning, gêmeos digitais e tecnologia robótica, pode movimentar até US$ 72 bilhões neste setor até 2025. Estes dados reforçam que a junção das novas tendências de consumo e a disseminação da tecnologia tem mudado a cara da indústria global de alimentos e bebidas. Atualmente, o setor possui metas ambiciosas e conta com o auxílio da aplicação de uma produção inteligente e da transformação digital para vencer os desafios e atingir o sucesso desejado.