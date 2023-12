Como utilizar IA para tomar decisões de negócios estratégicas?

A inteligência artificial (IA) pode ser uma ferramenta valiosa para gestores que desejam otimizar a operação dos negócios a partir da análise de dados. O tema foi destaque do último AI Summit, promovido pela consultora de dados BIX Tecnologia, entre 23 e 26 de outubro. Os especialistas presentes detalharam como a tecnologia impacta as decisões empresariais, as operações, os recursos humanos e as práticas financeiras das organizações.

"Incorporar a inteligência artificial na operação do negócio é uma oportunidade de se destacar, de inovar e de obter vantagens competitivas. A IA não é só uma ferramenta tecnológica, mas uma estratégia para transformar a maneira como a empresa opera", resume Rose Inácio, head de Business Intelligence na BIX Tecnologia.

Segundo a especialista, as ferramentas de IA são capazes de analisar grandes volumes de dados em tempo real, fornecendo insights críticos, os quais permitirão que os líderes tomem decisões mais assertivas. Além disso, a tecnologia possibilita automatizar tarefas repetitivas, de modo que os funcionários se concentrem em atividades de maior valor agregado para a empresa.

Vantagens operacionais Os recursos de IA podem otimizar a cadeia de suprimentos, por meio da previsão de flutuações de mercado e de picos de demanda ou períodos de escassez. "Com isso, é possível aumentar a eficiência, ajustando os níveis de produção, além de reduzir os custos de armazenamento e os riscos de escassez ou excesso de estoque", observa Rose. Ainda no aspecto operacional, a IA auxilia no planejamento de rotas otimizadas com base no tráfego em tempo real e na previsão de atrasos potenciais. Como resultado, pode-se diminuir o tempo de entrega e os custos operacionais. A tecnologia é comumente empregada no monitoramento dos processos de produção, prevendo falhas e auxiliando na manutenção preditiva de equipamentos e máquinas. Isso permite evitar paralisações e assegurar uma operacionalidade contínua.

IA e recursos humanos Uma razão para o uso de IA na área de recursos humanos é a retenção de talentos. Com a tecnologia, torna-se mais fácil monitorar o engajamento dos funcionários e prever o risco de saída com base em indicadores de engajamento. A ferramenta aprimora, ainda, a gestão de horários e escalas, por meio da previsão de picos de demanda de trabalho e da programação automatizada com base na disponibilidade dos membros da equipe.

Práticas financeiras mais seguras O uso da IA nas práticas financeiras envolve análise de crédito, detecção de fraudes, análise de mercado e análise de custos. Nesse sentido, as ferramentas inteligentes podem ser utilizadas para a previsão de inadimplência com base em históricos de crédito e de possíveis tentativas de fraude com base em padrões de transações. Outros exemplos de ações são o monitoramento de indicadores econômicos e eventos de mercado, a previsão de custos futuros com base em tendências de mercado e a identificação de áreas ineficientes na empresa. Apesar dos potenciais benefícios da IA, é necessário ter em mente que sua implementação nem sempre é fácil. Primeiramente, deve-se realizar um diagnóstico das necessidades da empresa, para, em seguida, definir objetivos. O próximo passo envolve a escolha das tecnologias e a coleta e a preparação dos dados. Depois, é feito um treinamento de modelos de IA e, na sequência, estes são integrados ao negócio. As etapas posteriores passam pelo monitoramento e aprimoramento contínuo das ferramentas e a criação de uma cultura de dados na organização.