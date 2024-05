Plataforma de IA permite desburocratizar operações de empresas

A Docket, startup de busca, gestão e pré-análise de documentos jurídicos, lançou, neste mês de abril, uma nova plataforma de inteligência artificial (IA). A tecnologia deve agilizar processos burocráticos de empresas, acelerando operações que dependem de documentos emitidos por órgãos públicos.

Contendo mais de 20 funcionalidades, a plataforma possibilita aos usuários concentrar dados estratégicos de diversas fontes, garantindo acesso rápido e sem burocracia às informações.

A tecnologia reúne soluções para emissão, interpretação e gestão de documentos, sendo capaz de atuar com mais de 500 variações.

Um destaque da plataforma é a solução para leitura e interpretação de dados de certidões de matrícula de imóvel, penhor, alienação fiduciária e óbito.

"Usualmente, essas certidões não têm um padrão no país, e o trabalho feito pela IA entrega as informações em um dashboard intuitivo, amigável e padronizado, tornando mais fácil a compreensão dos principais dados do documento", explica Pedro Roso, CEO da Docket.

A tecnologia é direcionada para setores como agronegócio, mercado financeiro, indústrias de base, mercado imobiliário, seguradoras, varejistas e escritórios de advocacia. Os clientes principais são grandes e médias empresas que precisam lidar com alto fluxo de documentos e regulações.

As soluções podem ser aplicadas em diversas operações. Por exemplo, arrendamento de terra, financiamento, liberação de crédito e de seguro, aquisição de terrenos, gestão patrimonial, auditoria e due diligence. Atualmente, mais de 300 empresas empregam as soluções da Docket.

A tecnologia por trás da plataforma Segundo Roso, a Docket utiliza um sistema de Intelligent Document Processing (IDP) que interpreta automaticamente as informações contidas nos documentos. Na nova plataforma, o painel pode ser personalizado pelo usuário, que escolhe quais módulos quer visualizar, além de selecionar quais gráficos devem estar contidos neles. Os gráficos podem ser baixados para o computador. É possível, também, mudar a ordem dos módulos de forma a garantir que a visualização criada atenda a necessidades específicas. "Nosso objetivo é sempre trazer eficiência para as operações dos nossos clientes. Reunir tudo em uma única plataforma dispensa o uso de planilhas ou de outros softwares complementares", diz o CEO da legaltech. A tecnologia oferece, ainda, visibilidade completa do status de todos os documentos, além de garantir previsibilidade e planejamento das renovações, redução significativa de penalidades e gestão otimizada de múltiplas unidades. Segundo a Docket, todos os documentos com que trabalha são de domínio público, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).