Empresas apostam em soluções impulsionadas por IA para desenvolvimento de software

A OutSystems acaba de anunciar o Mentor, uma solução que utiliza tecnologias low-code e IA generativa (GenAI) para atuar em todo o ciclo de desenvolvimento de software (SDLC). A ferramenta, apresentada durante a Conferência ONE da empresa, foi descrita como o primeiro "trabalhador digital" de modo a permitir a criação, entrega e monitoramento de aplicações com maior agilidade e qualidade.

“O SDLC clássico pressupõe que as tarefas de concepção, análise, design e desenvolvimento são e devem ser realizadas por funções e etapas especializadas separadas – mas a IA pode e irá combinar essas tarefas em um ato criativo sem atrito”, escreveram John Bratincevic, analista principal, e Diego lo Giudice, vice-presidente e analista principal num reporte da Forrester.

Segundo o CEO e fundador da OutSystems, Paulo Rosado, o Mentor transforma os fluxos de trabalho de desenvolvimento e gestão de software, aumentando a produtividade dos desenvolvedores e garantindo que as aplicações sejam construídas com elevados padrões de qualidade. A tecnologia é capaz de automatizar a geração de aplicações, otimizar processos, realizar verificações automáticas de qualidade e operar sob uma governança centralizada de TI, o que promete acelerar o desenvolvimento sem comprometer a segurança.

“O Ciclo de Software Generativo já chegou. Na verdade, 93% dos executivos planejam aumentar seus investimentos em soluções impulsionadas por IA, elevando a produtividade dos desenvolvedores e a criação de valor a patamares sem precedentes”, disse Rosado. “Mas a velocidade pode levar a dívidas técnicas e problemas de segurança, se não forem geridos com cuidado. Com o OutSystems Mentor, os desenvolvedores podem agora construir aplicações ‘full-stack’ em minutos, sem sacrificar qualidade, segurança ou governança. O Mentor garante que as aplicações sejam construídas corretamente desde o início, mudando a maneira como o desenvolvimento de software é realizado.”

A solução também promove uma abordagem "shift-left", permitindo que o desenvolvimento de aplicações comece mais cedo no processo. Os usuários podem descrever o aplicativo que precisam, e o Mentor gera uma versão inicial com interfaces, modelos de dados e lógica de negócios. Além disso, a plataforma utiliza IA Generativa para automatizar a prototipagem e garantir a qualidade do código, o que redefine o ciclo de desenvolvimento de software.

O Mentor é parte da estratégia da OutSystems para integrar IA generativa em diversas etapas do SDLC, com o objetivo de melhorar a segurança, o desempenho e a agilidade no desenvolvimento de software. Diferente do código tradicional gerado por IA, o Mentor foi projetado para evitar problemas como código órfão e falta de transparência, garantindo controle e redução da dívida técnica.