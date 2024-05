DIO e GFT distribuem 10 mil bolsas de estudos gratuitas em back-end Java com IA

Em busca de profissionais que procuram atuar na área de desenvolvimento back-end, a multinacional GFT Technologies se uniu a DIO para distribuir 10 mil bolsas de estudos com o objetivo de capacitar e fornecer habilidades práticas com ênfase em inteligência artificial (IA), utilizando a linguagem Java.

O Bootcamp Coding The Future GFT – Desenvolvimento Java com IA é destinado tanto a profissionais que procuram se posicionar como desenvolvedores Java, quanto a desenvolvedores que buscam atualizar seu portfólio com projetos práticos, e conta com mais de 60h de conteúdo abrangendo princípios de desenvolvimento de software, orientação a objetos, bancos de dados até a construção de uma API com Spring Boot.

Além disso, conta com mentorias técnicas que habilitam o uso de ferramentas de IA para revisão e qualidade do código e aumento de produtividade, ministradas por experts renomados.

As inscrições seguem até o dia 30 de junho, de forma totalmente gratuita e com certificado pelo link: Link

Fundada em 2018, a DIO é uma plataforma Open Education brasileira que tem como objetivo democratizar o conhecimento em desenvolvimento de software e tecnologias exponenciais para acelerar a formação de mais de 5 milhões de talentos digitais, conectando-os com grandes oportunidades que potencializam o desenvolvimento socioeconômico regional. Atualmente o ecossistema da startup conta com mais de 1 milhão profissionais de tecnologia, 1.000 instituições de ensino, 2.000 embaixadores, 500 experts e mais de 1.000 empresas conectadas por meio dos programas educacionais.

A parceria entre a DIO e a GFT tem oferecido 22 programas que geraram mais de 120.000 bolsas distribuídas, mais de 4 milhões de certificados e 623 contratações. Na última edição do Coding The Future juntos, DIO e GFT distribuíram mais de 12 mil bolsas com centenas de profissionais graduados.

Para a GFT, essa iniciativa permite que profissionais de todos os níveis adentrem na área com um conhecimento conectado ao que é exigido pelo mercado de trabalho.

Ao final da trilha, todos aqueles que se graduarem e emitirem seus certificados ficarão disponíveis na Talent Match, a plataforma de contratação da DIO que conecta talentos com oportunidades.