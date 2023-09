Empresas brasileiras intensificam a competição por talentos altamente qualificados

Um grande desafio para as grandes empresas e PMEs nos últimos anos continua sendo o apagão de mão de obra de TI. Embora muitos profissionais cheguem ao mercado de tecnologia todos os anos, com uma projeção estimada em 53 mil, de 2021 até 2025, o país ainda sofre com um déficit de trabalhadores qualificados na área de tecnologia: 530 mil até 2025.

Para entender melhor esse cenário, o Google em parceria com a Associação Brasileira de Startups (Abstartups) publicou recentemente um estudo intitulado “Panorama de Talentos em Tecnologia” com o objetivo de identificar os setores que apresentam os maiores déficits globais de talentos, que são: segurança da informação, inteligência artificial (IA), arquitetura de nuvem e organização de TI/Automação, respectivamente.

Além das dificuldades internas, a concorrência acirrada com grandes empresas nacionais e internacionais intensifica a competição por esses talentos altamente qualificados. Este tipo de profissional frequentemente busca oportunidades e salários melhores no exterior, desvalorizando o mercado de tecnologia brasileiro e diminuindo sua atratividade para profissionais locais. A pesquisa mostra que 73% concordam que as condições mais atrativas estão disponíveis internacionalmente. Além disso, 60% acreditam que a remuneração no mercado brasileiro não é competitiva em comparação aos mercados internacionais. Esse déficit de profissionais impacta diretamente no crescimento das empresas, podendo determinar sua sobrevivência no mercado.

Outro problema é a homogeneidade do mercado brasileiro, que se traduz pela concentração de profissionais da Região Sudeste, especialmente no estado de São Paulo, e a escassez de mulheres e pessoas negras. Na pesquisa, apenas 15% dos entrevistados consideram o mercado verdadeiramente diverso.