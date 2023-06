Salários de TI no Brasil: um campo dinâmico e em crescimento

A indústria de Tecnologia da Informação (TI) brasileira está em constante crescimento e apresenta um panorama promissor para profissionais qualificados. O setor, que já costuma pagar salários elevados, se comparados aos pagos a profissionais de altas áreas, tem visto a demanda por especialistas em TI aumentar ainda mais, devido ao avançado da digitalização em diversos setores da economia e, com ela os contracheques engordarem.

Os salários médios elevados na área de TI são um reflexo da importância estratégica que a tecnologia desempenha nas organizações. Profissionais que atuam nesse setor podem se beneficiar de uma ampla gama de oportunidades de carreira, mas precisam estar cientes de que a remuneração pode variar significativamente com base em fatores como experiência, cargo, localização geográfica e tamanho da empresa.

Remuneração atrativa

De acordo com o Guia Salarial para Profissionais de TI em 2023, um engenheiro de software, que é uma das funções mais comuns, recebe hoje, em medida, R$ 14.000 por mês. Um cientista de dados, por sua vez, ganha uma média de R$ 15.000 mensais. Já os engenheiros de segurança cibernética podem esperar um salário médio de R$ 16.000 por mês, e um gerente de TI, de R$ 17.000 mensais.

É importante ressaltar que esses são os valores médios pagos aos profissionais de cada uma dessas áreas, e que a oferta pode variar dependendo da experiência do profissional, da localização geográfica e do tamanho da empresa. Profissionais com uma vasta experiência e habilidades especializadas podem ter salários muito superiores a esses.

Empresas maiores tendem a pagar salários mais altos, e profissionais alocados em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro também costumam ser melhor remunerados devido ao custo de vida mais elevado e à maior concentração de empresas de tecnologia nessas regiões.

Aliás, diante da alta demanda por mão de obra qualificada, além dos salários competitivos, as empresas apostam na oferta de benefícios atrativos e em programas de capacitação e desenvolvimento profissional para atrair profissionais qualificados e promover o crescimento interno.

No que diz respeito à experiência, profissionais com mais tempo na área tendem a ser mais valorizados, principalmente e tiverem certificações e habilidades especializadas, como em inteligência artificial (IA) e segurança da informação.

Especializações em áreas emergentes, como desenvolvimento de aplicativos móveis, análise de dados e computação em nuvem são outras que pagam bem e podem ser um bom caminho para quem está ingressando na área.

E, independentemente da área de atuação, é essencial estar sempre atento às tendências tecnológicas e investir em constante atualização de conhecimentos.