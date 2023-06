87% dos profissionais de cibersegurança no Brasil acreditam que seu modelo de segurança é isolado

A Trellix divulgou uma pesquisa global revelando o custo da segurança em silos, pontos fracos na proteção e falta de confiança dos times de operações de segurança (SecOps). O estudo com 9.000 profissionais globais de segurança cibernética também analisa o futuro da segurança e eficiência da tecnologia que deverá revolucionar o SecOps.

De acordo com a pesquisa, 87% dos entrevistados brasileiros descrevem seu atual modelo de segurança como “isolado”. Consequentemente, 82% dos profissionais brasileiros de segurança cibernética provavelmente recomendam alocar orçamento para soluções avançadas, incluindo XDR, para permitir uma abordagem de segurança integrada.

Ainda mais: 46% dos profissionais brasileiros de segurança cibernética estimam que sua organização perdeu até 5% da receita com violações de segurança nos últimos doze meses.

“Esta pesquisa revela como a situação é insustentável para os profissionais de segurança cibernética atualmente”, diz Aparna Rayasam, diretora de produtos da Trellix. “Não basta depender de soluções tradicionais e isoladas que adicionam complexidade ao processo, as empresas podem reformular as operações de segurança com uma plataforma de segurança flexível e inteligente projetada para consolidar ferramentas e corrigir ameaças rapidamente.”

Integração necessária Apenas 17% das organizações brasileiras estão trabalhando com um modelo de segurança totalmente integrado, e tem outros 30% em processo de mudança de configuração de silos. A pesquisa revelou que 53% dos profissionais brasileiros de segurança cibernética trabalham com mais de dez ferramentas ou soluções de segurança diferentes e 26% dos entrevistados estão trabalhando com 16 a 20 ferramentas. Segundo a Trellix, as soluções desconectadas estão atrasando os negócios. 61% dos profissionais brasileiros de segurança cibernética admitem que suas ferramentas de segurança atuais não permitem que sua equipe de SecOps trabalhe com máxima eficiência. E um terço (34%) reconhece que tem pontos cegos em sua proteção.

SecOps é uma oportunidade de aumentar a confiança 34% dos profissionais brasileiros de segurança cibernética se sentem “muito confiantes” na capacidade de adaptação rápida de sua organização a novas ameaças, enquanto 66% dos entrevistados brasileiros admitem que as ameaças à segurança evoluem com tanta rapidez que estão correndo para acompanhá-las. Em média, as organizações dos entrevistados lidam com 25 incidentes de segurança cibernética por dia, 31% admitem lidar com 26 a 50 incidentes diariamente. Quase metade (41%) dos entrevistados brasileiros relata ser “inundado por um fluxo interminável de ataques cibernéticos” e que isso resulta em uma grande frustração no trabalho. E 17% dizem que nunca ou “apenas raramente” podem priorizar e responder rapidamente às ameaças.