Profissionais de segurança no Brasil se sentem vulneráveis a ataques

A Trellix, empresa de cibersegurança que oferece soluções da detecção e resposta estendida (XDR), lançou uma pesquisa global revelando o custo da segurança isolada, os pontos fracos na proteção e a falta de confiança entre as equipes de operações de segurança.

O levantamento foi feito com nove mil profissionais de cibersegurança em organizações com 500 funcionários ou mais distribuídos entre quinze mercados: Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, França, Alemanha, Índia, Indonésia, México, Cingapura, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e EUA.

A pesquisa lança um olhar para o futuro da segurança e da tecnologia, preparado para revolucionar as operações de segurança. Quase 9 em cada 10 entrevistados (89%) descrevem seu atual modelo de segurança como “isolado”. Consequentemente, três quartos (73%) tendem a alocar orçamento para investir em soluções avançadas, como a XDR, como meio de possibilitar uma abordagem de segurança integrada.

“Essa pesquisa revela o quanto a situação está insustentável para os profissionais de cibersegurança nos dias de hoje”, afirma Aparna Rayasam, diretora executiva de produtos na Trellix. “Em vez de depender de soluções tradicionais que acrescentam complexidade, as empresas podem remodelar as operações de segurança com uma plataforma de segurança flexível e inteligente, desenvolvida para consolidar ferramentas de segurança e corrigir ameaças rapidamente.”

Protegendo os resultados 84% estimam que sua organização teve perdas de até 10% das receitas como resultado de violações de segurança nos últimos doze meses. Empresas de médio porte (com receitas de US$ 50 milhões a US$ 100 milhões) perderam em média 8% da receita, em comparação com as grandes empresas (com faturamento de US$ 10 bilhões a US$ 25 bilhões), representando perdas em receita entre $500 milhões e $1,25 bilhões.

Oportunidade para gerar confiança de SecOps 36% dos profissionais de cibersegurança se sentem “muito confiantes” na capacidade de suas organizações para adaptar-se rapidamente frente às novas ameaças, enquanto 60% admitem enfrentar dificuldades para manter a proteção diante da rápida evolução das ameaças à segurança. Em média, as organizações dos entrevistados lidam com 51 incidentes de cibersegurança a cada dia, enquanto um terço (36%) admite que lida com 50 a 200 incidentes diariamente. Quase metade (46%) relata estar sendo “inundado por um fluxo interminável de ataques cibernéticos” como uma de suas maiores frustrações profissionais.

Soluções desconectadas estão impedindo o avanço das empresas Seis entre dez profissionais de cibersegurança admitem que suas ferramentas de segurança não possibilitam que suas equipes de operações de segurança trabalhem com a máxima eficiência. Um terço (34%) reconhece que há pontos cegos em suas proteções atualmente.