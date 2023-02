Os trabalhadores de TI têm outras prioridades além do salário

Enquanto muita gente em todo o mundo está se perguntando se a inteligência artificial (IA) substituirá seus empregos ou se a economia é culpada por grandes empresas, como a Dell, demitirem 5% de sua força de trabalho, os profissionais de TI brasileiros parecem não ser tão impactados por essas questões.

O setor de TI é um dos maiores empregadores do país e precisa de mão-de-obra qualificada para continuar expandindo. Desse modo, quem é demitido ou resolve deixar um emprego por vontade própria, não tem dificuldades em se recolocar. E a tradicional lista do Linkedin com as profissões que estarão em alta em 2023, que foi divulgada em janeiro, confirma esta percepção.

Entre os 25 cargos mais procurados no Brasil nos últimos cinco anos, os relacionados à área de TI são maioria. Confira a relação:

1 - Analista de privacidade

Cidades com mais oportunidades: São Paulo.

2 - Especialista em cibersegurança

Cidades com mais oportunidades: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro.

3 - Especialista em capacitação em vendas

Cidades com mais oportunidades: não informado.

4 - Líder de gerentes de produto

Cidades com mais oportunidades: São Paulo.

5 - Representante de desenvolvimento de negócios

Cidades com mais oportunidades: São Paulo, Florianópolis, Curitiba.

6- Engenheiro de cibersegurança

Cidades com mais oportunidades: São Paulo.

7- Diretor de receita

Cidades com mais oportunidades: São Paulo.

8 - Engenheiro de dados

Cidades com mais oportunidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba.

9 - Analista de desenvolvimento de sistemas

Cidades com mais oportunidades: São Paulo, Belo Horizonte, Recife.

10 - Pesquisador em experiência do usuário (UX)

Cidades com mais oportunidades: São Paulo.

11 - Designer de conteúdo

Cidades com mais oportunidades: São Paulo.

12 - Engenheiro de qualidade de software

Cidades com mais oportunidades: São Paulo.

13 - Desenvolvedor de chatbot

Cidades com mais oportunidades: não informado.

14 - Analista de marcas

Cidades com mais oportunidades: São Paulo.

15 - Engenheiro de confiabilidade de sites

Cidades com mais oportunidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Uberlândia.

16 - Desenvolvedor back-end

Cidades com mais oportunidades: São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba.

17 - Gerente de crescimento

Cidades com mais oportunidades: São Paulo.

18 - Executivo de contas de grandes contatos

Cidades com mais oportunidades: São Paulo.

19 - Gerente de sustentabilidade

Cidades com mais oportunidades: São Paulo.

20 - Especialista em experiência do cliente (CX)

Cidades com mais oportunidades: São Paulo.

21 - Redator SEO

Cidades com mais oportunidades: não informado.

22 - Analista de sucesso do cliente

Cidades com mais oportunidades: São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba.

23 - Coordenador de segurança da informação

Cidades com mais oportunidades: São Paulo.

24 - Redator com foco em experiência do usuário

Cidades com mais oportunidades: São Paulo.

25 - Analista de suporte de TI

Cidades com mais oportunidades: São Paulo, Belo Horizonte.

Para criar a lista de profissões, os pesquisadores do LinkedIn Economic Graph analisaram milhões de empregos iniciados por usuários da rede social entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de julho de 2022 e calcularam uma taxa de crescimento para cada cargo.

Para 2023, a expectativa é de que as profissões relacionadas à tecnologia com maior demanda sejam:

Desenvolvedor de software

Analista de segurança da informação

Engenheiro de nuvem Arquiteto de soluções

Analista de inteligência artificial