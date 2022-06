Por que a acessibilidade digital é importante para o trabalho remoto

As pessoas usam canais digitais para os estudos, trabalho, compras, entretenimento e saúde. Os empregadores precisam garantir que a comunicação e as informações sejam acessíveis a todos online –incluindo aqueles com deficiência.

Antes da pandemia, apenas 6% das pessoas trabalhavam de casa, e três quartos dos americanos nunca trabalhavam de casa. Agora, de acordo com uma pesquisa da Gallup, 56% dos trabalhadores americanos trabalham remotamente em tempo integral ou meio período. Os colaboradores têm recursos para fazer seus trabalhos remotamente acessando portais de comunicação da empresa, recursos online e outros programas.

Falhas na acessibilidade de conteúdo digital estão se tornando mais problemáticas e proeminentes. De acordo com o CDC, um em cada quatro adultos americanos têm uma deficiência. Cerca de 5,9% das pessoas com deficiência têm dificuldade auditiva grave e 4,6% das pessoas com deficiência têm dificuldades de visão graves.

Os empregadores podem melhorar a acessibilidade para todos os funcionários e promover uma cultura inclusiva.

A acessibilidade digital ajuda a tornar as ferramentas online acessíveis a todos, mesmo aqueles com deficiências como função motora, visão, audição e cognição. O design acessível digital também se aplica àqueles que enfrentam barreiras linguísticas.

Muitas empresas de tecnologia –como Google, Microsoft, Zoom e Apple– têm opções de ferramentas acessíveis em seus programas para pessoas com deficiência. A Microsoft anunciou recentemente seu plano de cinco anos para ajudar pessoas com deficiência a voltarem ao trabalho.

Empresas com uma cultura inclusiva têm duas vezes mais chances de cumprir ou exceder metas financeiras, são três vezes mais propensas a ter alto desempenho e possuem oito vezes mais chances de relatar resultados comerciais favoráveis do que aquelas que não promovem a inclusão, de acordo com um relatório da Deloitte . Os funcionários parecem responder bem aos empregadores que respeitam todos os indivíduos e dão a todo mundo as ferramentas necessárias para ter sucesso.

Numerosas leis americanas protegem os direitos das pessoas com deficiência. A Lei dos Americanos com Deficiência (ADA) fornece proteções para pessoas com deficiência em um ambiente físico. No entanto, o título III da ADA "proíbe a discriminação com base na deficiência nas atividades de acomodações públicas". As empresas são geralmente abertas ao público e se enquadram nessa categoria. Embora a ADA tenha se concentrado originalmente em barreiras físicas, há mais foco dentro da ADA para garantir que os sites também sejam acessíveis às pessoas com deficiência.

As empresas também ganham acesso a um maior pool de talentos quando priorizam o trabalho remoto e a acessibilidade. As vagas de emprego não se restringem a uma localização geográfica, e os futuros funcionários podem ser contratados pelo foco na acomodação.

Ao criar um espaço de trabalho digital acessível para todos, as empresas dão aos funcionários a oportunidade de ter vozes iguais e as ferramentas certas para concluir seu trabalho.

As questões com o trabalho remoto e acessibilidade

Os padrões de acessibilidade digital não deveriam ser vistos como um problema, mas sim uma forma de atender às necessidades dos colaboradores. O trabalho remoto dá maior liberdade e igualdade a certos trabalhadores com deficiência.

Alguns desafios com o trabalho remoto incluem as limitações do ambiente doméstico, a falta de conscientização das diversas necessidades dos funcionários e a tecnologia assistiva insuficiente.

Abordando acomodações adequadas

Nem todos os home offices são iguais. As empresas deveriam consultar seus funcionários e garantir-lhes acomodações para atender às suas necessidades de trabalho.

Certifique-se que eles tenham tudo em casa que tinham no escritório. Isso inclui programas de interpretação, legendas remotas e avaliações ergonômicas completas, se solicitado. A ADA afirma que qualquer empregado que declarar sua deficiência a seu empregador pode solicitar acomodações razoáveis.

Falta de conscientização entre os funcionários

As pessoas tendem a assumir que a pessoa do outro lado do computador é semelhante a elas, porque não têm as mesmas conexões cara-a-cara nesse ambiente digital. Suposições podem ser um problema. As empresas precisam ir além apenas de equipamentos e softwares. Eles precisam aumentar os níveis de conscientização e incentivar os funcionários a considerar as necessidades dos outros. As empresas também precisam investir em treinamento para todos os colaboradores e fornecer sessões regulares de feedback.

Os funcionários precisam saber como se comunicar efetivamente com outros funcionários. Isso inclui elaborar e-mails que sejam legíveis para todos. Por exemplo, não colocar texto em uma imagem, mas sim usar texto escrito ou HTML que um leitor de tela possa encontrar.

Restrições tecnológicas

A tecnologia assistiva pode acomodar funcionários com deficiência, mas as empresas devem pesquisar as ferramentas adequadas para suas necessidades. As opções de software incluem recursos como redutores de ruído de fundo para a acessibilidade de deficientes auditivos e teclado acessível para quadros brancos virtuais. Quando as empresas conhecem as necessidades de seus funcionários, podem se comprometer a encontrar a tecnologia certa para assistência.

O que os empregadores podem fazer para melhorar a acessibilidade fora do escritório

As empresas precisam garantir que os funcionários tenham a mesma acessibilidade em casa que têm no escritório. Aqui estão algumas etapas para melhorar a acessibilidade digital, de acordo com a ADA.

Garantir que os funcionários remotos tenham o que precisam

Dê aos funcionários uma maneira de fazer solicitações, sugestões e reclamações. Esse processo deve ser centralizado e promovido a partir do topo da organização, para mostrar comprometimento. Um canal de feedback e solicitação ajuda a energizar a mudança para o trabalho remoto e pode garantir que os funcionários sejam produtivos.

Avaliar plataformas e processos tecnológicos

Certifique-se de que todos os funcionários possam fazer uso total de sistemas de colaboração, e-mail e outras ferramentas de comunicação, conferências virtuais e todos os outros sistemas para seus trabalhos. Busque feedback dos funcionários sobre as necessidades. Especialistas em acessibilidade podem ajudar com testes formais e podem avaliar ferramentas e uso de sistemas.

Comprometa-se com a acessibilidade do site

Comprometa-se formalmente com a acessibilidade do site. Certifique-se de comunicar a decisão de avançar com os recursos digitais para atender às necessidades de todos e redesenhar sites para melhor acessibilidade. Aqui estão algumas diretrizes de acessibilidade de conteúdo da Web: