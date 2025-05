Empresas de tecnologia abrem mais de 160 vagas com opções presenciais, híbridas e remotas

Aquecido pela transformação digital e pela expansão de soluções voltadas a diferentes setores, o mercado de tecnologia segue contratando. Nesta semana, empresas do setor estão com mais de 160 vagas abertas para cargos variados, com oportunidades para diferentes perfis e níveis de experiência. As posições abrangem desde funções técnicas como desenvolvimento de software e análise de dados até áreas comerciais, de produto e atendimento.

Entre as contratantes estão desde startups brasileiras em crescimento acelerado até multinacionais consolidadas, com vagas nos modelos presencial, híbrido ou remoto. As oportunidades se concentram principalmente em cidades como Florianópolis, Joinville, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Criciúma, mas muitas funções permitem atuação a partir de qualquer lugar do país. Confira a seguir os detalhes sobre cada empresa e como se candidatar.

Betha Sistemas

Especialista no desenvolvimento de soluções de tecnologia para a gestão pública, a Betha Sistemas está com 44 vagas de emprego. São oportunidades para cargos como Analista de Suporte e Implantação, Analista de Sistemas, Arquiteto de Sistemas, Analista de Suporte, Comprador, Analista de Pré Vendas, Analista de Gestão de Performance, Desenvolvedor, Desenvolvedor de Extensões, Gerente de Projetos, Gerente de Expansão Comercial. O modelo de trabalho varia de acordo com o cargo, com vagas nos modelos presencial, híbrido ou remoto, nas cidades de Criciúma (SC), Florianópolis (SC), São Paulo e Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF). Com quase 40 anos de história, a Betha soma mais de 3 mil clientes em todo o país, com 2,5 milhões de usuários e presença em 800 municípios de 22 estados brasileiros. São 61 soluções e seis aplicativos mobile, impactando mais de 44,5 milhões de pessoas. Mais informações no site betha.com.br/carreira.

Mirante Tecnologia

A Mirante Tecnologia, especialista em fortalecer negócios acelerando a transformação digital e inovação através de soluções digitais, está com 84 vagas de emprego, sendo 65 em modalidade remota, 10 em formato híbrido e nove presenciais. Voltadas, em sua maioria, para a área de tecnologia, as vagas vão desde Desenvolvedor Fullstack (Java/Angular), Analista de Sistemas, Analista de Teste e Cientista de Dados até Executivo de contas, Analista de Requisitos, Gerente de Suporte e Sistemas e Agile Master. Entre os benefícios que podem ser oferecidos, dependendo da posição, estão: plano de saúde; plano de bem-estar e atividade física; plano odontológico; vale alimentação; auxílio home office ou vale transporte e auxílio educação. Mais informações podem ser obtidas no site oficial da Mirante (mirante.net.br/vagas), premiada como um dos Lugares Mais Incríveis Para Trabalhar em 2024 e classificada como uma das 250 maiores empresas de tecnologia do Brasil no Anuário Informática Hoje.

Zucchetti

A multinacional italiana de tecnologia Zucchetti, que tem na América Latina seu segundo maior mercado de atuação, está com 11 vagas para trabalho híbrido em Santa Catarina e São Paulo. Em Santa Catarina, há uma vaga para analista de marketing branding pleno em Florianópolis e, em Concórdia, as vagas são para operador de atendimento ao cliente júnior, menor aprendiz de relacionamento e saúde do cliente e analista financeiro júnior. Em São Paulo, são oferecidas uma vaga de aprendiz de desenvolvimento, uma de supervisor de experiência do cliente júnior, uma vaga de analista de projetos sênior, uma de desenvolvedor de sistemas, uma de SDR júnior, uma de consultor comercial externo júnior e um estágio de suporte ao cliente, todas em Mogi Mirim. Detalhes sobre cada vaga podem ser encontrados no site: zinrecbr.intervieweb.it/zucchettibrasil/br/career.

Billor

A Billor, empresa fundada nos Estados Unidos por empreendedores brasileiros, está com diversas vagas abertas para o escritório no Brasil, em Joinville (SC). A empresa atua com soluções inovadoras e escaláveis para o mercado de transporte rodoviário norte-americano, operando como uma plataforma completa de finanças, tecnologia e logística. Estão abertas vagas para nove cargos com atuação em Joinville, entre elas: Customer Support Analyst, Customer Support, Sales Executive (Closer), Junior Accounting Analyst (Temporary), Solutions Engineer (Backend Automation / Node.js), Customer Success Manager (CSM), Sales Analyst, Account Manager and SDR (Sales Development Representantive). Todos os cargos exigem fluência em inglês e são presenciais. Há também uma lista de oportunidades para a sede e unidades da Billor nos EUA, em Miami e Raleigh. As informações estão disponíveis em jobs.quickin.io/billor/jobs.

Agendor

A Agendor, ecossistema de tecnologia para Vendas B2B, está com duas vagas para trabalho remoto. Há mais de uma década no mercado, a startup de São Paulo se destaca pela maturidade de suas soluções oferecidas para vendas consultivas, que já impactaram mais de 700 mil empresas pelo país. As vagas em aberto são para Product Designer Pleno e Squad Leader. As informações estão disponíveis em agendor.gupy.io.

Audaces

A Audaces, multinacional ítalo-brasileira, referência em tecnologia para a indústria têxtil, está com 10 vagas de trabalho, duas podendo ser 100% remotas e oito para atuação híbrida ou presencial em suas unidades de Florianópolis e Palhoça, em Santa Catarina. Presente em mais de 100 países, a fashiontech combina software e equipamentos inteligentes para a cadeia produtiva da moda. A empresa oferece benefícios como vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, plano de participação nos lucros anual, seguro de vida, convênio com farmácias, parcerias com academias e descontos em escolas de idiomas e serviços. As vagas híbridas em Florianópolis são para Analista de Produto Pleno, Analista de Tecnologia da Informação Jr, Assistente de Sistemas Corporativos, Analista de Experiência de Cliente Júnior (Moda) e Assistente de Pré-Vendas. A unidade de Palhoça está com vagas presenciais para Assistente de Tecnologia da Informação, Assistente Técnico de Produção e Analista de PCP. Há duas vagas remotas abertas para Desenvolvedor IV (C#, .NET) e Desenvolvedor II (C#, .NET). Informações e detalhes sobre as vagas no site: vagasaudaces.rhgestor.com.br.

Versi

Real estate fintech especializada em soluções para incorporadoras do segmento econômico, a Versi tem aumentado sua atuação e, com isso, ampliando também seu time em Joinville (SC). O crescimento envolve o setor ligado especificamente à tecnologia e gestão de dados, com vaga para o cargo de Especialista de Dados com experiência na estruturação de base de dados e BIs. A atuação é presencial em Joinville e a Versi oferece bônus, auxílio transporte e plano de saúde e odontológico. Mais informações e candidaturas no e-mail [email protected].

Franq

Plataforma pioneira no Brasil ao oferecer um one stop shop para bancários autônomos, com mais de 150 produtos financeiros e mais de 50 instituições conectadas, a Franq tem 4 vagas para ampliar seu time na sede em Florianópolis (SC). São oportunidades para cargos como DevOps, Desenvolvedor Front End, Analista de Sucesso do Cliente e Analista Comercial (para mesa de negócios em geral). As vagas são presenciais em Florianópolis e possuem benefícios como plano de saúde e odontológico, cartão de benefícios, seguro de vida e GymPass. Detalhes em franq.gupy.io.

NEXDOM

A NEXDOM, healthtech ligada ao Sistema Unimed, está com quatro vagas, sendo três com possibilidade de atuação remota e uma presencial. Fundada em 2021, a empresa é especialista em soluções tecnológicas para gestão de operadoras de planos de saúde. As vagas remotas são para Desenvolvedor Fullstack Pleno (Java), Desenvolvedor Fullstack Junior (Java) e Desenvolvedor Fullstack Pleno (PL/SQL). Há também uma vaga para Product Owner Pleno para atuação presencial em Joinville (SC). A NEXDOM oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, auxílio home office, vale alimentação ou refeição, auxílio Nutriz, convênios psicológicos, auxílio educação e Totalpass. Informações no site vempranexdom.gupy.io.