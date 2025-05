ACATE e Plooral lançam 12ª edição de pesquisa salarial do setor de TI

A 12ª edição da Pesquisa Salarial Nacional do Setor de Tecnologia está com inscrições abertas para empresas brasileiras interessadas em participar do levantamento e ter acesso a dados confiáveis sobre remunerações implementadas em cerca de 300 cargos. Realizado pela Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) e a plataforma Plooral, o estudo acompanha tendências de mercado e permite que gestores de Recursos Humanos possam comparar salários praticados no mercado.

Este é maior levantamento do país sobre remunerações no setor de tecnologia. A pesquisa soma mais de 1.700 empresas participantes, de 140 cidades, que informaram quase 400 mil salários ao longo de cerca de uma década de realização da iniciativa. Os dados coletados passam por tratamento estatístico, garantindo o sigilo e a segurança das informações, sem possibilitar a identificação das empresas respondentes.

A pesquisa abrange estatísticas sobre salários de cargos específicos, incluindo remunerações fixas e variáveis, além de benefícios oferecidos pelas empresas aos colaboradores. Os resultados do estudo podem ser comparados em níveis e aspectos como: região, estado, cidade, porte da empresa e forma de contratação – ao todo, são mais de dez opções de filtros disponíveis em planos pagos da pesquisa.

Carolina Pizolati Farah, diretora da Vertical Peopletech da ACATE e head de HR Consulting and Sales na Plooral, destaca que a Pesquisa Salarial deve ser vista como uma ferramenta estratégica de gestão e tomada de decisão para os negócios.“Remuneração não é apenas uma questão operacional ou de RH – ela é um vetor de competitividade. Quando CEOs e líderes comparam suas práticas salariais com os dados do mercado de forma estruturada, são capazes de tomar decisões mais inteligentes, alinhadas à estratégia do negócio e aos resultados que desejam alcançar. A definição do posicionamento da empresa frente ao mercado é o ponto de partida para desenhar políticas salariais, planos de carreira e modelos de remuneração variável que atraiam, retenham e engajem os talentos certos.”

O período de inscrições da pesquisa vai até 31 de julho. Nesta etapa, as empresas podem adquirir planos gratuitos ou pagos – os quais possuem diferenciais no acesso aos resultados da pesquisa. Os valores variam conforme o tamanho da empresa.

Após o cadastro inicial, as participantes devem preencher seus dados sobre salários e cargos no sistema entre 2 de junho e 22 de agosto. A previsão de divulgação dos resultados é até o dia 27 de outubro de 2025.