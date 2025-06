Mais da metade dos profissionais LGBTQIAPN+ consideram setor de TIC inclusivo

A diversidade de gênero e orientação sexual tem conquistado maior visibilidade no setor de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). Apesar dos desafios para alcançar uma inclusão plena, os números já demonstram avanços significativos na inclusão da comunidade LGBTQIAPN+.

De acordo com o Censo de Diversidade da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais), divulgado neste ano, 10,9% dos profissionais de TIC se identificam como LGBTQIAPN+. Entre esses profissionais, 68,8% ocupam cargos de analista, 12,5% estão em posições de gerência, e 10,1% atuam como coordenadores.

A pesquisa aponta ainda que 57,5% dos profissionais LGBTQIAPN+ consideram seu ambiente de trabalho inclusivo. Esse dedo reflete um avanço significativo na construção de espaços mais diversos e acolhedores dentro do setor de TIC.

“Os dados que levantamos no Censo de Diversidade da Brasscom mostram que estamos avançando na construção de um setor mais diverso e inclusivo, mas sabemos que o trabalho não termina aqui. É fundamental que as empresas sigam firmes na consolidação de ambientes de trabalho onde todas as pessoas possam ser, pertencer e prosperar”, destaca Roberta Piozzi, diretora de Parcerias e Projetos em Educação na Brasscom.

O Censo de Diversidade do setor de TIC foi desenvolvido pelo Grupo Temático de Pessoas e Diversidade da Brasscom, que contou com a participação de mais de 20 mil respondentes, tendo como empresas colaboradoras a A5 Solutions, Assesso, BRQ Digital Solution, Capgemini, Cervello, CESAR, CI&T, Cognizant, Globant, Ília, K2 Partnering, NTT Data, Senior Tecnologia para Gestão, Stefanini Group, Tivit, Totvs e Unisys.

O objetivo é mapear e ampliar a diversidade nas empresas por meio de boas práticas compartilhadas pelas associadas da entidade. Entre essas iniciativas, destacam-se metas de captação com foco na representatividade LGBTQIAPN+, oferta de cursos exclusivos em tecnologia para esse público, comitês de diversidade e cultura organizacional, treinamentos de conscientização voltados à equidade e respeito, além de campanhas e ações de visibilidade, especialmente durante o mês do orgulho LGBTQIAPN+.

Para garantir que esses avanços sejam sustentáveis, é essencial que as empresas do setor implementem políticas concretas de diversidade e inclusão. Essas políticas devem incluir treinamentos, criação de espaços seguros, programas de mentoria e garantia de equidade salarial. Iniciativas como essas são fundamentais para construir de um ambiente corporativo mais justo, representativo e inovador, capaz de refletir a pluralidade da sociedade brasileira e consolidar o setor de TIC como referência em inclusão e inovação.