Celebran a diversidade e inclusão LGBTQIAPN+ na tecnologia

Celebrando a diversidade e a inclusão da comunidade LGBTQIAPN+ no setor tecnológico, aconteceu durante a semana da maior parada LGBT+ do mundo, a primeira edição do ‘’Orgulho Tech Conf’’, no teatro Fecap, em São Paulo.

Idealizado por Dan Vitoriano e co-fundado por Rafa Mores, o evento foi realizado no 1 de junho e contou com a presença de mais de vinte especialistas influentes e atuantes nesse setor.

O encontro, que representa um passo importante para viver em um país com maior equidade e inclusão, tinha como objetivo ser um espaço seguro para compartilhar vivências e expertises da comunidade, além de reunir nomes que são criadores de empresas nesse setor, como: Gui Silveira (Alura), Damiana Nascimento (FIAP), Renato Paixão (Dibbs, PretUX), Nathally Souza (Nubank), Thiago Holanda (Biti9), Rafa Mores (Elu Inovação), Camila Crispim (ThoughtWorks), Geociano Souto (ThoughtWorks), Hérika Strongreen (Accenture), Dan Vitoriano (Orgulho Tech) e Luís Leão (Twilio).

O grupo debateu sobre: carreira e desenvolvimento profissional, empreendedorismo e inovação, representatividade LGBT+ na tecnologia, conteúdo técnico e tendências de mercado, networking e oportunidades de negócios, além de destacar a vantagem econômica das empresas investirem em diversidade e inclusão em seus ambientes, compartilhando o estudo da McKinsey, o qual mostra que instituições com diversidade de gênero lucram 21% a mais.

De acordo com Rafa Mores, CEO da ELU, palestrante e uma das pessoas organizadoras do evento, realizar o Orgulho Tech Conf faz parte do seu propósito e luta.

‘’Fazer parte da produção do Orgulho Tech é trazer representatividade e visibilidade para potência de pessoas LGBTRANS+ na Tecnologia. Meu propósito é potencializar o ecossistema de tecnologia, por meio da diversidade e inclusão, para gerar mais inovação, resultados exponenciais e impactar socialmente e economicamente o maior número de pessoas,’’ compartilhou.

O movimento foi transmitido ao vivo pela plataforma Youtube, no link: https://www.youtube.com/watch?v=MPRh_AoFmeA