GeneXus promove ação para incentivar o ingresso de mulheres na TI

A GeneXus by Globant, empresa especializada em plataformas Enterprise Low-Code que simplificam o desenvolvimento e a evolução de softwares por meio da inteligência artificial (IA), anunciou sua iniciativa voltada ao público feminino, que visa promover a inclusão de mulheres no mercado de trabalho de Tecnologia da Informação.

Como parte deste primeiro plano estratégico e alinhada à comemoração do Dia das Mulheres, em 8 de março, a empresa está disponibilizando, durante todo esse mês, um desconto de 40% em todos os seus cursos, exclusivamente para o público feminino.

Os treinamentos da GeneXus são voltados para o aprendizado e o aprofundamento nas bases da plataforma de desenvolvimento de sistemas Low-Code da companhia, incluindo aulas ao vivo, material de apoio e plataforma de ensino, entre outros recursos. Ao terminarem o curso, as participantes aprovadas no exame final receberão um certificado internacional de Analista GeneXus.

De acordo com a head de marketing da GeneXus by Globant no Brasil, Renata Nocito, a iniciativa visa reduzir a discrepância entre os cargos ocupados por homens e mulheres no mercado de tecnologia no Brasil. Segundo o Relatório de Diversidade no setor de Tecnologias da Informação e Comunicação 2022, divulgado pela Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais), embora as mulheres representem 51% da população brasileira, elas ocupam apenas 39% dos cargos de TI, o que indica um déficit do público feminino no setor.

Já num estudo realizado pela IT Forum, em 2023, a diferença é ainda maior. Dentre os entrevistados, todos profissionais de TI, 81% se autodeclaram homens e apenas 17% mulheres, sendo que 2% afirmam não se identificar com nenhum dos dois gêneros.

“Na GeneXus, acreditamos muito que a inovação depende também da diversidade e da inclusão social no mercado de trabalho. E a melhor maneira de honrarmos essa missão é por meio de ações que impulsionam o desenvolvimento e a capacitação do público feminino no setor TI”, explica Renata.

Para participar da campanha, é necessário enviar um e-mail para marketingbrasil@genexus܂com informando o interesse em realizar o curso com o desconto.