NTT DATA reforça compromisso com a equidade de gênero

Neste Dia Internacional da Mulher, a NTT DATA celebra as conquistas femininas dentro da organização e reforça seu compromisso com a construção de um ambiente de trabalho cada vez mais justo e igualitário.

Atualmente, 33% do quadro de profissionais da NTT DATA é composto por mulheres, um número que vem crescendo consistentemente desde 2015 quando a representação era de 21%. Já no recorte específico da área de tecnologia que, historicamente, é predominantemente masculina, a companhia destaca que as mulheres ocupam 20% do total dos postos.

“Nós percebemos uma mudança importante no mercado que era majoritariamente masculino. As mulheres buscam cada vez mais cursos de formação superior na área de tecnologia e a oferta de mercado já traduz isto em resultados bastante positivos. Das admissões que realizamos no último ano, 36% foram de mulheres”, comenta Rosely Maximiano, People Director da NTT DATA. Inclusive, ela que está na companhia desde 2017, fora a primeira mulher a ocupar uma posição de liderança desta envergadura, com as demais mulheres celebra hoje esta evolução:

“Apesar de ainda haver um longo caminho a percorrer é muito gratificante observar o aumento da representatividade feminina em posições de liderança. Atualmente, nossas mulheres ocupam 20% destas posições. O nosso trabalho não consiste somente em atrair e recrutar esses talentos para a empresa, tão ou mais importante, é oferecer as mesmas oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional para as mulheres dentro da organização. Mas estamos no caminho certo, no último ano 28% das promoções foram para mulheres” ressalta Rosely Maximiano.

Em 2022, a empresa implementou o recrutamento às cegas durante um período, com o objetivo de eliminar vieses inconscientes no processo seletivo, proporcionando oportunidades iguais para todos os candidatos. Esse panorama representa não apenas uma mudança nos números, mas também uma transformação cultural que reconhece e valoriza as capacidades e competências independentemente de seu gênero.

“Eu vejo que a participação da mulher na gestão corporativa agrega algo que os profissionais valorizam: cuidado, pessoalidade na relação. A mulher tem uma tendência de ouvir mais, estar mais atenta a detalhes da vida da pessoa” destaca.

O grupo NTT, que contempla mais de 330.000 colaboradores, lançou um desafio a nível mundial em 2020 para que todas as equipes tivessem pelo menos 30% de mulheres em sua composição.