Quatro dicas para profissionais de tech que buscam carreira no exterior

De acordo com um estudo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o Brasil precisará de 70 mil novos talentos do setor de tecnologia até o final deste ano.

Diante dessa alta demanda, Karol Attekita, senior iOS Engineer na Riot Games via X-team, estará no próximo dia 6 de abril no Global Career Summit, evento voltado para profissionais de Tech que buscam por carreira no exterior.

O Global Career Summit, realizado com o apoio da Husky, fintech brasileira que facilita pagamentos internacionais para quem recebe do exterior, é um evento 100% online voltado para profissionais de tech em busca de oportunidades de emprego no exterior. O evento acontece no dia 6 de abril, apresenta workshops, networking e contratações, oferecendo mais de 200 vagas remotas para serem preenchidas.

Karol Attekita listou as quatro principais dicas para que sonha em trilhar sua vida profissional fora do país:

1. O inglês é essencial. A maioria das empresas estrangeiras exige pelo menos nível intermediário de inglês. Portanto, se você ainda não domina a língua, é hora de começar a estudar. Existem várias plataformas de aprendizado de idiomas disponíveis online, muitas das quais oferecem cursos gratuitos ou a preços acessíveis;

2. É importante se familiarizar com o processo de candidatura para empresas estrangeiras. O processo é um pouco diferente do brasileiro e pode exigir a apresentação de documentos adicionais. Portanto, é fundamental pesquisar bem e preparar sua candidatura internacional com antecedência;

3. Atenção: nem todas as vagas de trabalho remoto estão abertas para candidatos que vivem fora do país da empresa. Portanto, ao procurar vagas, certifique-se de que a empresa está disposta a contratar brasileiros. Muitos sites de empregos permitem que você filtre as vagas de acordo com a localização, facilitando a busca por oportunidades que se encaixam no seu perfil;

4. O networking é essencial. Lembre-se, pessoas contratam pessoas. Portanto, faça conexões, participe de eventos como o Global Career Summit, webinars e palestras. Isso não só ajudará a aumentar sua visibilidade no mercado, como também abrirá portas para novas oportunidades.

Em apoio aqueles que estão #OpenToWork, o Global Career Summit disponibiliza vagas gratuitas para quem quer dar um novo passo na carreira.