Fabricante de tecnologia em mobilidade abre vagas de trabalho na Curitiba

A Velsis, empresa fornecedora de tecnologia em mobilidade urbana do Brasil, está com 16 vagas de trabalho de nível superior em aberto neste início de 2024. Todas são para a sede em Curitiba e, para alguns cargos, os salários podem chegar próximo de R$8 mil com o desenvolvimento da carreira na companhia.

A empresa empregadora oferece benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição e vale-transporte. Além disso, a Velsis promove o bem-estar das equipes, com gympass e flexibilidade de horários para quem deseja estudar, participação nos lucros, política de cargos e salários, plano de carreira, aplicativo que auxilia o colaborador na manutenção do seu bem-estar físico e mental, entre diversos outros benefícios que tornam a relação entre o trabalho e a vida pessoal mais equilibrada, produtiva e feliz.

Estão abertas vagas para key account, comprador, advogado, analista de controles operacionais, analista de mercado, analista de produtos, analista de controladoria, analista de suporte técnico, analista fiscal, analista contábil e assistente contábil. Alguns cargos possuem mais de uma vaga em aberto.

Segundo a diretora de Recursos Humanos da Velsis, Claudia Fonseca, a empresa investe 5% de seu orçamento em pesquisa e desenvolvimento com foco em novas tecnologias, tendo como diferencial oferecer um ambiente de qualidade para os seus colaboradores. "Ïsso faz parte da cultura organizacional da Velsis", completa.

Para se candidatar às vagas e tornar-se parte da equipe, o interessado deve entrar no perfil da Velsis no Linked In e verificar as últimas postagens do feed. Lá está publicada a listagem das vagas, cada uma com o seu respectivo link para se cadastrar. "É importante as pessoas ficarem atentas ao período de inscrições. Para a maioria dos cargos, a candidatura se encerra até o fim de janeiro", alerta Fonseca.