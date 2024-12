Alistam o primeiro centro de pesquisa em IA e cibersegurança no Brasil

Incentivar a criação de novos talentos e a produção de conhecimento em inteligência artificial (IA) aplicada ao setor de cibersegurança. Esse é um dos objetivos do Centro de Excelência em Inteligência Artificial para Segurança Cibernética, a ser inaugurado no primeiro semestre de 2025 em Recife (PE).

O projeto, primeiro do tipo no país, é liderado pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn/UFPE) com apoio e parceria da Tempest, Embraer e Atech, financiado por um edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

O centro possui três grandes eixos de pesquisa: ataques e defesas, aprendizagem adversarial e aplicações ciberfísicas, abrangendo áreas como threat intelligence, detecção de intrusão e ataques adversariais. Para isso, contará com a colaboração de 151 pesquisadores, entre os quais 78 brasileiros, 53 bolsistas do CNPq e 20 internacionais, além dos profissionais das universidades associadas ao centro.

O novo CPA será criado em convênio com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Ministério das Comunicações (MCom) e o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), e permitirá o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas, aprofundando o uso da inteligência artificial para melhorar as abordagens e estratégias de proteção digital no Brasil, ao reunir expertise acadêmica, tecnológica e empresarial.

Por meio desta iniciativa, a Tempest potencializa e amplia ainda mais suas ações de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação onde vem obtendo resultados positivos e significativos no uso de IA para solução de seus desafios em cibersegurança.