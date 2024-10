Dicas para destravar habilidades de gestão e liderança no setor de TI

Para profissionais da Tecnologia da Informação (TI) que desejam se tornar mais estratégicos e aprender sobre gestão para impactar de fato o mercado, há três qualificações que o mundo dos negócios exige: capacidade de responder a problemas complexos que desafiam os negócios (70%), agilidade para efetuar mudanças e tomar decisões (65%), além de saber como engajar as equipes (50%), segundo pesquisa feita pela Lozinsky Consultoria de Negócios.

Diante disso, Danrley Morais, CTO e cofundador do IFTL, primeira e maior edtech brasileira voltada para o desenvolvimento de líderes em estratégia, tecnologia e inteligência artificial (IA), destaca três pilares para que desenvolvedores e líderes possam explorar todo o potencial das tecnologias e impactar estrategicamente o rumo de suas carreiras e empresas.

“Em um mundo cada vez mais atrelado à tecnologia, o encontro entre liderança, gestão e produção surge como um terreno fértil para o desenvolvimento profissional e pessoal, ainda mais para especialistas que buscam conhecimento e crescimento nas suas carreiras. Ter uma boa base técnica operacional é importante, mas habilidades de liderança, de negociação e de comunicação, devido às tarefas e restrição de investimentos que algumas empresas enfrentam, podem fazer a diferença no trabalho de líderes e gestores”, conta Morais.

Por exemplo, entender o que é ser um Tech Lead (profissional que auxilia pessoas desenvolvedoras, antecipa, detecta e soluciona erros no produto), é uma forma de compreender que as tomadas de decisão na área de TI não se limitam ao acompanhamento de tendências tecnológicas, mas também englobam estratégias e técnicas para inspirar equipes, promover a colaboração e direcionar estrategicamente os recursos em direção aos objetivos organizacionais.

Conteúdo, aplicabilidade e networking

A base para evoluir na carreira é formada por conhecimentos em tecnologia, liderança e gestão. Rafael Ferreira, que foi desenvolvedor na Backend Principal e Arquiteto de Software na empresa Delivery Much e que atualmente está como Tech Lead na ButtiniMoraes, destaca que “mesmo com uma boa bagagem no pilar de tecnologia, aulas com temas de gestão de problemas e conflito e comunicação eficiente me fizeram refletir sobre a minha atuação em situações recorrentes do cotidiano com equipes e apontaram modos comportamentais, análises de casos, métodos de resolução de conflitos e exemplos eficientes para uma boa comunicação assíncrona”, completa Ferreira, que fez a mentoria Tech Lead Program do IFTL.

Ferreira também ressalta que ter acesso a ferramentas que possam ser aplicadas quase que de forma imediata auxiliam nas mudanças e melhorias. “Tópicos como gerenciando uma squad e criando e escalando um time apresentaram metodologias e frameworks para estabelecer o trabalho colaborativo, facilitaram o suporte e cooperação em equipes de tecnologia e apontaram métodos quantitativos para reconhecer as qualidades e fortalezas dos integrantes, além de gerenciar os débitos técnicos com as possibilidades de melhoria. Todos materiais utilizados pelos mentores foram disponibilizados para download, dando a oportunidade de aprofundamento e pesquisa pessoal”, reforça o Ferreira.

Outro ponto relevante é o famoso networking. A interação e a troca de experiência dos mentorados durante as aulas, apresentando situações que eram recorrentes com seus times, trouxe reconhecimento. “À medida que a mentoria ocorria e o conteúdo era apresentado, muitos complementavam as informações com casos reais dos seus cotidianos. Era bastante comum entender a aplicação de um dado conceito (ou a sua falta) a partir de diferentes perspectivas”, finaliza Ferreira.

Com a missão de proporcionar aprendizado contínuo e especialização de conhecimentos para gestores, C-levels e profissionais de nível sênior, que buscam acelerar suas carreiras e atuar em frentes mais estratégicas nos negócios, o IFTL tem mentorias, que apresentam ferramentas práticas e que podem ser aplicadas às realidades dos profissionais. “Nossos conteúdos são online, mas acontecem de modo ao vivo, para troca de experiências e nivelar conhecimento entre os participantes. Além disso, temos a Tech Changers, nossa comunidade dedicada ao networking de alto nível, que conecta co-founders, CPOs e CTOs para trocar oportunidades e desafios”, conclui Morais.