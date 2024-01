Inscrições para programa de desenvolvedores com foco em IA fecham no 5 de janeiro

As inscrições para a nova edição do Programa de Formação promovido pela Orange Juice, ecossistema tech criado para guiar, ajudar e incentivar iniciantes ou amantes da área de tecnologia, e parte da multinacional FCamara, foram prorrogadas até o dia 5 de janeiro. A iniciativa, totalmente online e com inscrições gratuitas, visa capacitar pessoas de todo o Brasil que buscam ingressar neste mercado. Nas últimas edições, o projeto qualificou mais de 600 profissionais.

Em 2024, o foco será em inteligência artificial (IA), um campo em constante evolução e tendência para os próximos anos. “É importante preparar nossa próxima geração para o uso dessas novas tecnologias com foco no futuro. Na FCamara, já percebemos os benefícios da implementação de soluções baseadas em IA em diversas áreas, alcançando diagnósticos significativamente mais rápidos e precisos e sabemos que isso é só o começo”, afirma Joel Backschat, CIO da Orange Juice.

Com oportunidades para desenvolvedores Full Stack, o programa é destinado a candidatos maiores de 18 anos, com conhecimento básico em desenvolvimento, sem a necessidade de formação na área ou em curso superior. “Nosso objetivo é diversificar cada vez mais o perfil dos candidatos e atrair pessoas de todas as regiões do Brasil, dando oportunidades para grandes profissionais de fora do eixo Sul-Sudeste que, por vezes, enfrentam desafios para se lançar no mercado. Além disso, também temos a meta de aumentar a presença feminina nessa área, historicamente dominada por homens. Na edição de 2022, contamos com 33% das candidatas sendo do sexo feminino, dentre quase 10 mil inscritos. Nossa expectativa é aumentar ainda mais essa porcentagem”, conta o CIO.

O processo seletivo será realizado em três etapas eliminatórias:

Teste online – Candidatos terão que responder a 20 perguntas em até 30 minutos.

Vídeo de apresentação – Os classificados no teste online serão convocados para gravar e enviar um vídeo de apresentação de até dois minutos, onde responderão a algumas perguntas sobre carreira e propósito profissional.

Hackathon – Por fim, os 200 melhores classificados na etapa anterior serão chamados e separados aleatoriamente em times para participar do hackathon, onde terão que desenvolver, em 15 dias, um projeto que passará pela avaliação de um time capacitado. Especialistas definirão quais candidatos conseguem extrair maior valor das IAs como ferramentas de aceleração do processo de desenvolvimento de software. Ao final, a FCamara contratará 20 pessoas.

Durante o processo seletivo, os candidatos terão ainda mentorias com profissionais já atuantes no mercado, podendo sanar suas dúvidas e dando início à formação antes mesmo de serem contratados. As inscrições poderão ser feitas no seu site.

A Orange Juice faz parte do ecossistema de tecnologia e inovação da multinacional brasileira FCamara. Juntas, têm realizado ações importantes no desenvolvimento pessoal dos profissionais da empresa, como os programas de mentoria gratuita para a comunidade (Mentoranger), iniciativa voltada a quem busca desenvolver suas habilidades de liderança.

“Sabemos da importância dessas iniciativas e estamos sempre nos movimentando por aqui. Além dos programas de formação, temos realizado outras ações pontuais com o objetivo de exercitar as principais skills tanto dos #SangueLaranja, como chamamos nossos profissionais, quanto da comunidade. Os hackathons da Orange Juice são um exemplo disso: eles têm menor duração e dão prêmios para os melhores projetos participantes. Também temos o Orange Evolution, onde a comunidade disponibiliza três trilhas de estudos gratuitas para quem quer começar na área tech”, finaliza Backschat.