Vockan lança solução ERP exclusiva para indústrias brasileiras

O Brasil tem mais de 24 mil indústrias de médio porte, de acordo com o Portal da Indústria. São empresas com faturamento acima de R$ 30 milhões e que representam importante papel na cadeia produtiva brasileira em diferentes setores da economia. De acordo com o Gartner, as organizações devem diminuir custos em até 30% até 2024 ao investirem em tecnologia e automação.

De olho nesse mercado, a Vockan desenvolveu uma solução em nuvem pensada para acelerar a transformação digital e ampliar o potencial competitivo das companhias: o QAD BR+ (QAD Business Revolution Plus).

A Vockan Consulting é a representante exclusiva da QAD no Brasil, que desenvolve ERP e soluções para indústrias de manufatura, com ampla experiência de mercado em ações de planejamento estratégico, transformação digital de TI, inovação, entrega de projetos e operações de implementação de ERP.

“A nova solução QAD BR+ associa um software global em uma nuvem local, com uma configuração aderente à indústria de manufatura, de acordo com cada segmento de atuação, além de ser atrativo financeiramente e com condições de pagamento flexíveis vinculadas ao fluxo de caixa de cada cliente, tanto para os valores das licenças como para os projetos de implementação”, disse eles do Vockan.

A solução tem como base o sistema de gestão integrada da QAD, o QAD Adaptive ERP. “Trata-se de uma ferramenta robusta que possui módulos para atender vários pontos da cadeia produtiva, como contabilidade, financeiro, logística, vendas e pós-vendas, além de um módulo de gestão e execução da manufatura”, diz um comunicado de imprensa.

Segundo a fornecedor, as mpresas de diferentes setores poderão se beneficiar do QAD BR+, em especial aquelas das verticais em que a Vockan já atua e é especialista: automotivo, industrial, ciências da vida, bens de consumo, alta tecnologia e alimentos e bebidas.

Com a demanda aquecida para soluções que tragam maior otimização e eficiência para as cadeias produtivas, a Vockan projeta crescimento para os próximos anos. Com a nova estratégia, a expectativa de um aumento no faturamento de 27%, chegando a R$100 milhões até 2028. “Estamos em um movimento contínuo de expansão. No último ano, elevamos em 69% o quadro de colaboradores e até o final de 2023 teremos novas contratações”, projeta Fabrício Oliveira, CEO da compañia.