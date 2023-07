Quanto o uso da automação do ERP amadureceu na indústria?

A Sankhya, desenvolvedora brasileira de sistemas de gestão ERP e EIP (Enterprise Intelligence Platform), revelara os resultados de um estudo que traz uma análise mais aprofundada dos efeitos do ERP na Indústria. O levantamento, realizado com 2.160 negócios brasileiros, revelou que as organizações do setor que adotam a tecnologia da Sankhya têm um nível de maturidade gerencial médio de sete pontos acima das que não implementaram ou utilizam outras soluções do mercado. Quando se avalia os clientes mais maduros, a diferença salta para 25%.

De maneira geral, as empresas do segmento da Indústria, em termos de distribuição, possuem um índice de integração de processos de planejamento relativamente alto, já que é uma camada acima dos processos operacionais. É natural que, quanto maior a empresa, maior a sua maturidade e o nível de integração sistêmica que ela apresenta, mas quando se compara as empresas que adotam Sankhya (44%) com as demais do mercado (29%), essa diferença é de 15%.

Segundo a fornecedor, observa-se que, por ser um setor pautado em consumo futuro, produção e planejamento, os processos de “Planejamento” são mais integrados que os “Gerenciais”. Isso acontece porque a Indústria procura gerir a cadeia de produção, tentando prever e se antecipar à demanda. Consequentemente, existe um grande foco na gestão de compra e contratação de fornecedores, linha de produção e logística, e ainda pode evoluir muito em termos de acompanhamento de resultados e monitoramento diário dos objetivos da empresa.

É de percepção geral que a sua maior maturidade se encontra em processos financeiros como Caixas e Banco (65%); Pagamentos (72,8%); Recebimentos (66,3%); e Gestão de Folhas de Pagamentos (67,6%). Já as principais dores das indústrias, considerando as médias e grandes, estão em processos de Gestão Estratégica (43,9%), WMS (42,8%), Controle Patrimonial (49,6); e até mesmo Produção (52,6%). Apesar do segmento possuir índices relativamente altos, existe uma dor e a necessidade de tratar de maneira mais integrada ainda a gestão das operações gerenciais de pessoas, comercial, áreas de apoio e interna administrativa.

Importante frisar ainda que as pequenas empresas possuem processos financeiros com índices muito próximos das de grande porte. Esse fenômeno se deve a prática de gestão de fornecedores e planejamento de produção, que demanda mais integração de processos, levando o setor a ter um índice relativamente alto, independentemente do porte neste segmento.

O estudo chegou aos resultados mencionados após as empresas responderem ao questionário oficial de maturidade do Maha Gestão, plataforma que proporciona uma análise da maturidade da gestão das empresas na adoção das melhores práticas de mercado. As perguntas eram referentes às atividades, procedimentos e processos das companhias no setor industrial.