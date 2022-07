Grupo Alyne Cosméticos investe em transformação digital com novo ERP

O Grupo Alyne Cosméticos, que possui mais de 35 anos de atuação fabricando produtos de beleza e higiene pessoal, localizado em Caucaia, Ceará, optou pelo ERP da Sankhya, desenvolvedora brasileira de soluções de gestão ERP e criadora do conceito EIP (Enterprise Intelligence Platform), para substituir o antigo sistema com o objetivo de investir em uma gestão mais eficiente com foco em resultados.

Cliente da Sankhya desde 2019, o Grupo com mais de mil clientes, que atua em todos os estados do norte e nordeste do país, e conta com o suporte de 300 colaboradores diretos e mais de 500 indiretos, possuía um sistema de gestão que já não acompanhava sua necessidade de crescimento e evolução tecnológica.

“Utilizávamos um mesmo sistema há 10 anos para modernizar e integrar algumas áreas da empresa. Mas, com o passar do tempo, percebemos que a nossa necessidade de inovar processos, aprimorar a gestão, ter acesso às informações mais estratégicas fazendo uso de indicadores mais precisos, era muito maior do que o sistema podia dar conta, pois ele não atendia na velocidade que demandávamos e ainda limitava o nosso crescimento. Era como se soubéssemos da nossa capacidade de expandir, mas havia um teto que impedia a empresa de alcançar essa meta”, lembra Raul Gurgel, diretor de Operações do Grupo Alyne Cosméticos.

A companhia, que já conhecia o sistema de gestão da Sankhya, decidiu que era o momento de investir no software da fabricante por conta da indicação de uma empresa parceira, que ressaltou a confiabilidade e a flexibilidade do sistema para gerir processos. “Desde o primeiro contato com o consultor, que veio até a empresa para entender qual era nossa maior necessidade, pudemos sentir que o sistema era diferenciado e bem flexível, fato que foi se confirmando ao longo da implantação. O ERP da Sankhya nos ajudou a expandir nosso negócio, pois a gestão empresarial deixou de ser uma trava e se tornou uma alavanca que, enfim, pôde oferecer ferramentas que nos deram a capacidade que tanto precisávamos para crescer ainda mais”, afirma.

Raul ressalta que com a implantação do software foi possível ver melhorias em todos os setores da empresa, que passou a funcionar de maneira totalmente integrada. Contudo, ele concorda que a maior mudança foi no setor financeiro do Grupo, que inclui a área de vendas, compras e estoque. “A tecnologia oferecida pela Sankhya para a gestão financeira e de serviços tem sido fundamental para evoluirmos o negócio de maneira constante. Quando nos reunimos com a diretoria, podemos apresentar relatórios com informações confiáveis que nos ajudam a traçar novos investimentos e a controlar nossos custos de forma precisa para chegar a um equilíbrio entre receita e despesa”.

Ainda de acordo com o diretor do Grupo Alyne Cosméticos, toda empresa que pensa em expandir e se tornar mais lucrativa e produtiva, tem que ter uma base sólida de back office e informações relevantes, além de dados consistentes, tanto na área comercial, como na produção, gastos, clientes, estoque etc. “Nesse contexto, o sistema Sankhya vem se mostrando de suma importância na gestão do negócio e se encaixando cada vez mais no planejamento estratégico da companhia”, diz o fornecedor.