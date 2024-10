Sankhya entra no mercado de fintech com o lançamento de solução Venda Mais

A Sankhya, desenvolvedora de software de Gestão Empresarial (ERP), anuncia o lançamento do Sankhya Venda Mais, uma iniciativa estratégica que marca sua entrada no mercado de fintechs. O serviço promete aumentar as vendas e a satisfação dos clientes, minimizando riscos de inadimplência para transformar a maneira como as empresas lidam com vendas a prazo e análise de crédito.

O Venda Mais automatiza o processo de análise de crédito por meio de um motor baseado em inteligência artificial, garantindo recebimentos e terceirizando o processo de cobrança. "Estamos oferecendo uma solução que não apenas acelera o processo de venda, mas também elimina o risco de inadimplência, proporcionando condições de crédito extremamente competitivas", destaca Carlos Ferraiuolo, CPO da Sankhya.

Este movimento representa o primeiro avanço do Grupo Sankhya no mercado de fintechs. Com uma integração nativa ao sistema da Sankhya, a solução promete revolucionar a gestão de crédito e vendas, utilizando tecnologia para oferecer condições vantajosas tanto para as empresas quanto para seus clientes.

Segundo a Sankhya, a proposta de valor do produto é permitir que empresas aumentem suas vendas sem aumentar os riscos associados. “Com a automatização da análise de crédito, que agora é realizada em poucos minutos, as empresas podem focar em expandir suas operações sem a preocupação com a inadimplência. Nosso objetivo é diminuir o atrito entre as áreas comercial e financeira, removendo o risco da operação da empresa", acrescenta Carlos Ferraiuolo.

Alguns clientes da empresa já utilizam a solução, beneficiando-se de vantagens como antecipação de recebíveis e prazos estendidos para negociação. Desde seu lançamento, o Sankhya Venda Mais já movimenta R$62 milhões.