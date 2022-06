CMR Condutores Elétricos otimiza seu processo de vendas com ERP da Sankhya

A CMR Condutores Elétricos, empresa localizada em Guaxupé (Minas Gerais), que tem como principal atividade a fabricação e comercialização de condutores elétricos em alumínio para rede de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, aprimorou em 70% todo o processo de vendas e emissão de notas fiscais com a Sankhya, desenvolvedora brasileira de soluções de gestão ERP e criadora do conceito EIP (Enterprise Intelligence Platform).

Segundo Rafael Rosa, gerente de TI da companhia, o software de gestão, utilizado anteriormente, já não acompanhava mais as mudanças que a empresa demandava. Diante dessa realidade, o executivo decidiu que era o momento de investir em um novo sistema que promovesse maior autonomia de evolução e facilitasse o trabalho dos mais de 110 colaboradores que a companhia mantém espalhados por todo o Brasil.

“Desde que comecei a minha carreira em TI, há 15 anos, sempre escutei de gestores que ‘Em time que está ganhando não se mexe’, mas nunca pensei desse modo, pois acredito que sempre há espaço para melhorar, afinal quem não quer um time completo? Foi justamente essa inquietação que me fez trocar o ERP da CMR Condutores Elétricos Ltda em plena pandemia e de forma completamente remota. Era um plano bastante audacioso, mas segui meu instinto e, desde o primeiro contato, soube que daria certo, pois encontrei profissionais altamente capacitados e uma empresa bastante comprometida com as minhas expectativas: a Sankhya”, lembra Rafael.

Rafael destaca que o antigo software não possuía um módulo voltado para o setor de indústria e esse, inclusive, era um dos grandes empecilhos. De acordo com o executivo, após a adoção do ERP da Sankhya, que teve início no começo de 2020, todos os setores foram impactados, mas a área comercial foi a mais beneficiada.

“As áreas mais impactadas pelo ERP foram a administrativa e de vendas. Conseguimos rever todos os processos desses setores e, com isso, reorganizar com maior eficiência as necessidades. As demandas do comercial por informações gerenciais e operacionais também passaram a ser atendidas com mais agilidade, possibilitando reduzir o tempo de reação às mudanças do nosso setor”, lembra.

O gestor destaca ainda que os colaboradores precisaram passar por um processo de reciclagem para potencializar os resultados da empresa. Por conta disso, a companhia também adotou o Índice Maha Gestão, que mensura o grau de maturidade das empresas em relação à gestão.

“Aplicamos o Maha para a apresentação de alguns pontos fundamentais para a administração e que ainda não eram visíveis para todos. O sistema da Sankhya nos fornece a estrutura necessária para modelar e analisar com clareza os princípios administrativos que regem nossa empresa. Atualmente, todos os colaboradores entendem o nosso processo de gestão e isso faz toda a diferença no resultado”, complementa.

Para o gerente de TI da CMR Condutores, a Sankhya está sendo uma parceira que tem contribuído não só para o desenvolvimento da companhia, como também para que ela se prepare para o futuro. “Acredito que estamos vivendo uma revolução da informação e a tendência em obter dados e informações analíticas para traçar o direcionamento do negócio já virou realidade. A Sankhya consegue ter uma representatividade muito grande nesse contexto, pois seu ERP reúne todos os dados da empresa e ainda de forma integrada, segura e confiável”, finaliza.