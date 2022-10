Grupo Paccini aumentou seu faturamento em 55% graças ao ERP da Sankhya

O Grupo Paccini, especialista no ramo de comercialização de componentes para climatização automotiva, autopeças em geral e distribuição da marca Procooler, junto a operação de comércio exterior, localizada em Palhoça, Santa Catarina, optou pelo ERP da Sankhya para gerir o negócio através de um projeto que teve início em janeiro de 2018 e ajudou a expandir o faturamento da empresa em 55%.

Na época, a companhia possuía um sistema completamente desintegrado e obsoleto que dificultava o desenvolvimento de relatórios, que afetavam o bom desempenho do setor administrativo. Por essa razão, o maior desafio era encontrar um software capaz de aprimorar o nível de confiabilidade das informações, através de uma plataforma que fornecesse dados seguros e com maior precisão.

“A Sankhya entrou para o nosso grupo como um sistema de suporte para nossa gestão comercial, que nos permitiu agilizar os processos de armazenamento e distribuição dos produtos. O software foi assertivo, e impactou positivamente a administração do setor financeiro, além de permitir a integração com as nossas plataformas de e-Commerce e demais sistemas de comércio exterior”, comenta Juliano Dias, gerente de TI do Grupo Paccini.

Atualmente, todo o setor financeiro do Grupo, que inclui a área de vendas, compras e estoque, funciona sob o comando do sistema de gestão, que, na opinião do gerente de TI, é extremamente didático e rápido de utilizar. “A tecnologia oferecida pela Sankhya para gestão financeira e de serviços foi fundamental para evoluirmos o negócio de maneira constante. Quando nos reunimos com a diretoria, podemos apresentar relatórios com informações confiáveis que nos ajudam a traçar novos investimentos e também a controlar nossos custos de forma precisa, para chegar a um equilíbrio entre receita e despesa”.

A empresa destaca que o sucesso da parceria fez com que o Grupo B2L desejasse ampliar ainda mais o projeto. “Desde julho de 2020 estamos implantando várias outras soluções da Sankhya, como, por exemplo, os sistemas de checkout, WMS –que aumentou a precisão do nosso estoque–, Workflow –para a organização do fluxo de trabalho–, e a solução de folha de pagamento e ponto eletrônico, que deve entrar em funcionamento nos próximos meses.”