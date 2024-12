Profissionais de TI contam por que decidiram voltar ao Brasil

Trabalhar para empresas de tecnologia no exterior é um sonho para muitos brasileiros. A experiência internacional, mesmo num trabalho a distância, oferece crescimento técnico, interação com equipes multiculturais e acesso a projetos de impacto global. No entanto, desafios como diferenças culturais, fuso horário local e diferenças culturais têm levado esses profissionais a retomar suas carreiras no Brasil.

Embora o número de brasileiros atuando remotamente para empresas no exterior tenha crescido 491% nos últimos anos, conforme pesquisa da startup Husky, o glamour esconde dificuldades como a falta de vínculos trabalhistas, horários exaustivos e barreiras culturais que fazem com que muitos repensarem se vale a pena continuar.

Nas estatísticas de quem buscou o mercado internacional, mas optou por fazer o caminho inverso, estão Thiago Luiz Varella e Henrique Bonini de Britto Menezes, dois profissionais da área de tecnologia que compartilham suas jornadas, conselhos e as razões que os trouxeram de volta.

Thiago, analista de sistemas na Gryfo, teve sua primeira experiência internacional entre 2022 e 2024, trabalhando remotamente na área de tecnologia para uma empresa nos Estados Unidos. Ele destaca como vantagens as oportunidades de colaborar com equipes multiculturais e lidar com tecnologias de ponta. Contudo, a distância física e as barreiras de comunicação o motivaram a mudar de rota. "O alinhamento de reuniões no mesmo fuso horário e a interação na língua nativa tornam o trabalho mais ágil e eficiente", conclui.

Já Henrique, sócio e Head de Infraestrutura da Gryfo, atuou remotamente nos Estados Unidos como desenvolvedor backend, também entre 2022 e 2024. Para ele, entender o funcionamento de empresas estrangeiras foi um diferencial, mas a frieza nas relações interpessoais e a burocracia, o incentivaram a voltar seu foco para as empresas brasileiras. "Valorizo a proximidade nas relações de trabalho que temos no Brasil. E isso impacta diretamente na satisfação profissional", destaca Henrique.