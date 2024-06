O Ministro Bruno Dantas abrirá o 4º Congresso Brasileiro de Internet

Ocorrerá nesta quinta-feira (06 de junho), o 4º Congresso Brasileiro de Internet, desenvolvido pela Associação Brasileira de Internet (Abranet) e o Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS Rio), visando promover a discussão sobre tecnologia e políticas públicas, finanças na era digital, regulação de internet e inteligência artificial.

Na ocasião, os participantes serão recepcionados por um robô –para aumentar a experiência e a imersão na conexão– e também poderão testar o Apple Vision Pró, óculos que permitem aos usuários ver e interagir com conteúdo digital sobreposto ao mundo real, combinando elementos de realidade virtual e aumentada, enquanto navegam usando os olhos, as mãos e a voz.

Sediado no B Hotel (Asa Norte, Brasília, DF), o evento reunirá especialistas nacionais e internacionais, além de empresários e representantes do Governo Federal. Bruno Dantas, ministro e presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), está confirmado para a abertura, assim como Carol Conway (presidente da Abranet), Carlos Affonso Souza (diretor do ITS), Demi Getschko (diretor-presidente do Nic.br) e João Paulo Pieroni (superintendente na área de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES).

O debate terá início com o Painel “Tecnologias para transformação social: do combate à fome à proteção do meio ambiente”, mediado pela jornalista Malu Gaspar (O Globo) e composto por Mariana Caetano (Salva), Edson Leite (Gastronomia Periférica), Denis Minev (Bemol), Patricia Rosa (Pimp My Carroça), Larissa Oliveira (Faça Parte), Joel Rennó (Cofundador & CEO Horuss AI) e Gabriella Seiler (Instituto Serrapilheira).

A programação continuará com o Painel “Tecnologia e setor financeiro: casos inovadores e o que vem pela frente”, que terá como moderadora Nathalia Arcuri (Me Poupe!) e os seguintes participantes: Otávio Damaso (Diretor de Regulação Banco Central), Priscila Faro (Mercado Pago), Gilson Rodrigues (G10 Bank) e Fábio Araújo (Banco Central).

O tema seguinte será “Regulação da internet: o que será que será”, sob a coordenação do jornalista Julio Wiziack (Folha de São Paulo) e participação de João Brant (secretário da Secretaria de Políticas Digitais), Marcelo Bechara (relações institucionais do Grupo Globo),

Alessandro Molon (Aliança pela Internet Aberta) e Lilian Cintra de Melo (secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça).

Para encerrar, haverá o Painel “O que queremos da IA?”, com Gabriele Mazzini (Coautor do AI Act Europeu pela Comissão Europeia e Fellow no MIT) como keynote, Carlos Affonso Souza (ITS) como moderador e a seguinte formação: Dora Kaufman (professora da PUC-SP), Miriam Wimmer (ANPD), Victor Fernandes (conselheiro do CADE) e Henrique de Oliveira Miguel (secretário de Ciência e Tecnologia para Transformação Digital – SETAD).

Para a presidente da Abranet, Carol Conway, o congresso é uma importante iniciativa da Associação e já está no calendário de quem acompanha inovação. “Será uma excelente oportunidade para a troca de ideias e experiências sobre os impactos da internet na vida das pessoas, das empresas e da sociedade em geral. Diante de tantas novidades, especialmente com relação à inteligência artificial, consideramos fundamental reunir especialistas para a apresentação de um panorama completo sobre o assunto”, destaca.

