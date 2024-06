Especialistas brasileiros farão palestra em Oxford sobre democracia e IA

Nos dias 22 e 23 de junho, a pesquisadora baiana e diretora do Aláfia Lab, Nina Santos, marca presença no Brazil Forum UK, em Oxford, na Inglaterra, para participar do painel "Democracia - Inteligência Artificial e o Impacto na Vida dos Brasileiros". A mesa contará com a presença do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, do também baiano e pesquisador Tarcízio Silva, e do CEO do Instituto de Pesquisa IDEA, Maurício Moura.

O painel será um dos pontos altos do evento, que tem Barroso como patrono e discutirá como a inteligência artificial (IA) está moldando o cenário democrático no Brasil.

Nele, serão abordados temas importantes como o impacto da inteligência artificial nas eleições, o uso da tecnologia por diferentes grupos sociais e as formas de utilizá-la para reduzir desigualdades. A discussão será enriquecida pelo lançamento de uma pesquisa inédita do Instituto Idea, que investigou a percepção e o impacto da IA na vida dos brasileiros.

De acordo com Nina, Diretora do Aláfia Lab, pesquisadora no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e no Centre d’Analyse et de Recherche Interdisciplinaires sur les Médias (Université Panthéon-Assas), a participação no evento tem um significado especial, tanto profissional quanto pessoal.

"A inteligência artificial adiciona uma nova camada de desafios para pensar como construir uma sociedade democrática na era digital. Como a IA afeta nossas eleições? Como diferentes grupos sociais já usam essa tecnologia? Como usá-la para diminuir desigualdades? Serão alguns dos pontos que discutiremos. Além disso, ver dois baianos, negros, numa mesa sobre esse tema em Oxford com o presidente do STF me dá uma satisfação pessoal e reforça minha percepção de como devemos fortalecer a produção de conhecimento fora dos centros,” afirmou a pesquisadora.

O Brazil Forum UK é um evento anual que reúne líderes e especialistas para debater questões cruciais para o Brasil, promovendo diálogos significativos e a troca de conhecimento entre diversos setores da sociedade.

Todas as palestras serão transmitidas pela plataforma no Youtube do Brazil Forum UK.