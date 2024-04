Brazil Conference em Harvard e MIT chega a 1200 participantes presentes

A Brazil Conference em Harvard e MIT, que acontece nos dias 6 e 7 de abril, em Cambridge, Boston, é a principal conferência realizada pela comunidade brasileira fora do país, reunindo acadêmicos, líderes e representantes de diversos setores e empresas do país para discutir temas abrangentes, desde sociedade e política até economia e cultura.

Celebrando sua décima edição com tema “O Encontro dos Vários Brasis”, a Brazil Conference em Harvard e MIT surge da necessidade de discutir questões relevantes no cenário brasileiro e posicionar o país como destaque no palco das duas mais importantes instituições do mundo. O evento, que está esgotado, recebe 1.200 pessoas, entre estudantes, pesquisadores, líderes comunitários, ativistas, executivos e empresários nacionais e internacionais, que se dividem em dois dias de evento nos auditórios de Harvard e MIT. Além da oportunidade presencial, é possível acompanhar as palestras de forma online gratuita e ao vivo no YouTube da conferência.

A conferência é desenvolvida e mantida por quase 100 estudantes voluntários de Harvard, MIT e outras instituições acadêmicas ao redor dos Estados Unidos e conta com a participação de nomes como Jorge Paulo Lemann, Ivete Sangalo, Drauzio Varella, Vera Lúcia Magalhães, Luciano Huck, Edilene Lobo, João Adibe, KondZilla, Xamã, Edu Lyra, Sônia Guimarães, o prêmio Nobel Michael Sandel, entre diversos outros especialistas nacionais e internacionais, que vão discutir as principais questões enfrentadas pelo país.