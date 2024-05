CSO da Microsoft confirma participação na ISC Brasil Conference

A ISC Brasil, edição brasileira da marca ISC Security Events, anunciou a participação de Christopher Davis, Chief Security Officer (CSO) da Microsoft, como keynote speaker da ISC Brasil Conference. Será a primeira vez que um evento no país receberá o mais alto executivo em segurança da gigante mundial de tecnologia.

Durante o painel, ele vai abordar o tema “Liderança na Segurança”. O primeiro lote de ingressos antecipados, com valor especial de lançamento, já está disponível no site oficial.

Christopher Davis é um líder de segurança experiente e respeitado, com mais de 30 anos de experiência. Seu currículo mostra uma vasta experiência, tanto no governo quanto no setor privado, projetando e implementando estratégias de segurança de ponta a ponta. Além disso, Christopher ingressou na Microsoft vindo da Walmart, Inc., onde atuou como Vice-Presidente Sênior e Chefe de Segurança. Nesse cargo, foi responsável por liderar a segurança global e a aviação. Antes da Walmart, foi Vice-Presidente e Chefe de Segurança tanto da Amgen quanto da NASCAR, onde liderou a segurança global em toda a empresa.

Outro destaque na carreira de Christopher foram os 23 anos no Federal Bureau of Investigation (FBI), onde sua ampla experiência no campo, na sede do FBI e internacionalmente, incluiu a supervisão de segurança operacional e eventos especiais.

A 17ª edição da ISC Brasil acontecerá de 3 a 5 de setembro, no Distrito Anhembi, e contará com a área de conferências, a ISC Brasil Conference, trazendo keynote speakers e renomados palestrantes nacionais e internacionais, referências no mercado de segurança.

Nesta edição, serão anunciados os temas e participantes de 25 painéis, que compõem as seguintes trilhas de conteúdo: Gestão e Liderança; Soluções Integradas; Tecnologia Aplicada e Tendências de Mercado; e Integração Segurança Pública e Privada.

Em 2024, além da Conferência, o evento também incluirá a Exposição de soluções de mais de 100 marcas, trazendo os lançamentos, inovações e tendências da indústria. O credenciamento e acesso são gratuitos nesta área.

Informações e inscrições nesse link.