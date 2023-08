Feira de Segurança Eletrônica ISC mostrará soluções para atender demandas do verticais

Agendada para os dias 19 a 21 de setembro, a 16ª edição da ISC Brasil, Feira de Segurança Eletrônica está se aproximando. Com a expectativa de reunir 120 marcas expositoras, mais de 18 mil visitantes e gerar mais de R$ 1,6 bilhão em oportunidades de negócios, o evento será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). O evento contará com uma programação extensa e especializada que irá debater sobre o impacto da utilização de soluções de segurança nos mais variados segmentos da sociedade.

O evento já conta com a presença das principais marcas do setor em escala global, como Control ID, Dahua Technology, Digicon, Grupo Macor, Hikvision, HID, Intel, ISS, Johnson Controls, Segware, Senior, Seal Telecom, Totvs e WDC Network. Ainda, haverá a participação das principais entidades representativas do segmento como ABINEE, ABIMDE, ABCFAV, ABSEG, ASSESPRO SP, CNCG, FENAVIST, SESVESP e SEMEESP, as quais trarão à feira líderes governamentais e autoridades do setor.

Ao todo, serão 17 painéis que abordarão as inovações e tecnologias de segurança integrada e suas aplicações em diversas verticais. O evento contará com a presença de palestrantes nacionais e internacionais, como exemplo, a americana Kasia Hanson, presidente emérita do fórum Mulheres na Segurança da Security Industry Association e líder da vertical de Desenvolvimento Global de Ecossistemas e Parcerias da Intel.

O evento fará um painel específico sobre o agronegócio, com a presença de José Luiz de Matos, diretor Comercial Sul da Seal, que irá debater sobre as soluções integradas de Agrotech e uso de IA para Segurança Perimetral no Agronegócio.

Dentro da programação da ISC 2023, será destinado um painel específico sobre o uso de IA e tecnologias de automação nos bancos, com a presença de Ricardo Bacci, gerente de Inovação do Grupo GPS, e Renato Rodrigues, CEO da One Portaria.

Também haverá um painel dedicado ao setor de energia, o qual abordará soluções integradas em infraestruturas críticas e contará com a presença de José Francisco Aleixo Júnior, gerente Nacional do setor de Energia e Governo do Alfa Sense.

A feira da ISC apresentará um painel sobre a Segurança Integral no Varejo: Integrando Cultura, Tecnologia e Pessoas para uma Proteção Efetiva das Operações e Clientes, com os palestrantes: José Leonardo Santana, coordenador de Controle Operacional da Zamp; Marco Santoro, Head de Varejo da Hikvision do Brasil; e Michael Machado, gerente geral da Datamace.