Congresso do Fórum Brasileiro de IoT será realizado em outubro

Com o tema “Aplicações de IoT na Vida Real”, o Fórum Brasileiro de Internet das Coisas (FBIoT) irá realizar, nos dias 29 a 31 de outubro, o Latin American and Brazilian Congress on IoT (LABCIoT) 2024. Em sua 9.ª edição, o tradicional congresso do FBIoT terá formato híbrido, com atividades presenciais nas instalações do Inova USP, na Cidade Universitária de São Paulo, e transmissão online para os demais inscritos de todo o Brasil.

Voltado para líderes da indústria, do agronegócio e de outros segmentos da economia, bem como para representantes de governo, especialistas e profissionais de tecnologia, o evento tem como objetivo apresentar soluções inovadoras e aplicações reais de internet das coisas (IoT), envolvendo também tecnologias complementares e habilitadoras da IoT, como inteligência artificial (IA) e conectividade.

A programação inclui seis keynote speeches (dois por dia) sobre assuntos como panorama internacional da IoT, mercado IoT no Brasil, IoT alavancando a competitividade do agronegócio, computação quântica, compliance e legislação na Europa e evolução da infraestrutura da internet brasileira.

Além disso, o congresso terá 18 painéis, que foram agrupados em quatro módulos temáticos, distribuídos entre os períodos da manhã e da tarde, nos três dias do evento:

Ambientes e casos de uso para IoT Tecnologias habilitadoras para IoT Negócios em IoT Aplicações e desenvolvimento pessoal

Os dois primeiros módulos compõem a programação do evento nos dias 29 e 30 de outubro. Já os módulos Negócios em IoT e Aplicações e desenvolvimento pessoal estão programados para o dia 31, terceiro (e último) dia do congresso.