OpenText World 2023 explora os impactos da IA e do gerenciamento da informação

Esta semana será realizada a conferência de gerenciamento de informações de OpenText, a OpenText World 2023, em Las Vegas, de 11 a 12 de outubro. O evento deste ano reunirá os principais especialistas em tecnologia para explorar a inteligência artificial (IA) e a gestão de informações, junto com seu potencial e impacto nas empresas com foco nos desafios da próxima geração.

"A automação de software está no meio de uma grande mudança de plataformas, da nuvem para a IA –que tem o potencial para transformar a os modelos de trabalho em todas as funções e setores. Esse ritmo de mudança e da criação de valor nunca foi tão rápido. No OpenText World 2023, vamos revelar nossas soluções iniciais para levar o futuro dessa inteligência aos nossos clientes", disse Mark J. Barrenechea, CEO e CTO da OpenText.

O OpenText World 2023 trará aos clientes a primeira oportunidade de experimentar como o trabalho pode ser reimaginado com IA, e como problemas complexos podem ser resolvidos através da aplicação de Large Language Models (LLM). Recentemente, a OpenText anunciou o lançamento do opentext.ai: a visão da empresa para inteligência artificial.

O evento contará com palestras do CEO e CTO de liderança da OpenText, Mark J. Barrenechea, e do diretor de produtos, Muhi Majzoub, discutindo o futuro do gerenciamento de informações e revelando o que há de mais recente em inovações OpenText baseadas em IA.

Os participantes também terão acesso a palestras de especialistas do setor que vão explorar o impacto da IA em áreas como ética, economia, sustentabilidade e muito mais, incluindo:

Vivek Wadhwa: Acadêmico e autor de cinco best-sellers, que falará sobre o valor da IA.

David Wallace-Wells: Vice-editor da New York Magazine e autor de The Uninhabitable Earth, que falará sobre o clima e os impactos da IA.

Carol Rollie Flynn: Presidente do Foreign Policy Research Institute, que falará sobre novas ameaças cibernéticas no mundo com IA.

Elliott Harris: Ex-economista-chefe da ONU e secretário-geral adjunto para o desenvolvimento económico, que falará sobre as implicações sociais da IA.

Lindsey Pollak: Autora de best-sellers do New York Times e líder de pensamento sobre como moldar o futuro dos talentos, que falará aos talentos tecnológicos do futuro na era da IA.

Joy Buolamwini: especialista em IA, ativista e fundadora da Algorithmic Justice League, que falará sobre a ética da IA.