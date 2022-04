O ransomware continua sendo maior ameaça às PMEs

A OpenText apresentou o Relatório de Ameaças BrightCloud 2022, que traz os principais dados e tendências que afetam pequenas e grandes empresas (PMEs) em todo o mundo, bem como as pessoas no atual mundo híbrido e interligado.

De acordo com a OpenText, o relatório deste ano fornece análises aprofundadas, percepções de mercado, tendências de dados e previsões à medida que as organizações avançam no reforço de sua resiliência cibernética diante de ataques cibernéticos e guerra cibernética cada vez mais recorrentes.

“Em um mundo de mudanças ágeis, ambientes de trabalho remotos e híbridos abrem caminhos lucrativos para hackers, alteram a forma como interagimos e como se apresentam os novos desafios de segurança”, diz eles da OpenText.

Em 2021, os ataques de phishing escalaram por meio de e-mails, textos e outras plataformas de comunicação e novas URLs maliciosas de alto risco foram encontradas escondendo-se atrás de evasão de proxy e anonimizadores. Paralelamente, enquanto o cryptojacking baseado em navegador pode ter praticamente desaparecido, o malware de criptomineração se tornou popular à medida que os cibercriminosos continuam procurando maneiras de comprometer dados e informações pessoais.

"A capacidade das empresas de se prepararem e se recuperarem das ameaças será maior à medida que integrarem a resiliência cibernética a suas tecnologias, processos e pessoas", comenta Mark J. Barrenechea, CEO & CTO da OpenText. "Com a escalada dos riscos de segurança em nível mundial e um estado persistente de ameaças 'sem precedentes', os compromissos são inevitáveis. As conclusões deste ano reiteram a necessidade de as organizações implantarem fortes defesas de segurança multicamadas para ajudá-las a permanecer no centro da resiliência cibernética e a contornar os cibercriminosos mais criativos".

A inteligência de ameaça, tendências e detalhes apresentada no Relatório de Ameaças BrightCloud de 2022 baseia-se em dados contínua e automaticamente capturados pela Plataforma BrightCloud, que é a arquitetura proprietária baseada na aprendizagem de máquinas que alimenta todos os serviços de proteção Webroot e BrightCloud, explicou OpenText. Os dados provêm de mais de 95 milhões de terminais e sensores do mundo real, bases de dados especializadas de terceiros e inteligência de utilizadores finais protegidos pelos nossos parceiros tecnológicos líderes como a Cisco, Citrix, F5 Networks e muito mais.

A seguir, apresentamos alguns dos números mais relevantes do relatório:

Phishing e empresas personificadas 770% de aumento global da atividade de phishing durante o mês de maio de 2021

Entre janeiro e abril de 2021 observou-se apenas 9% da atividade de phishing

54% de todos as URLs de phishing detectadas em 2021 eram de marcas mais visadas: Apple, Facebook, YouTube, Microsoft e Google

O eBay deixou de ser a marca personificada nº 1 em 2020, saindo completamente do top 10 em 2021, à medida que a escassez relacionada à pandemia diminuiu

Malware 86,3% dos malwares são exclusivos de um único PC; consistente ano após ano (YOY)

83% dos malwares do Windows se escondem em um dos quatro locais, observando que %appdata% teve uma redução de 46% em relação ao ano anterior e %desktop% teve um aumento de 40% em relação ao ano anterior

O número de arquivos de malware que atingem os endpoints do Windows protegidos por Webroot caiu 58% entre 2020 e 2021

Taxas de infecção por indústria A indústria registrou 54% acima da média em 2021

A Administração Pública registrou um aumento de 41% acima da média em 2021

Finanças e Seguros estavam 22% abaixo da média em 2021

A indústria de manufatura era a mais suscetível de ser infectada em 2021, com base na disposição de pagar resgates para evitar rupturas na cadeia de abastecimento. O incidente do Oleoduto Colonial de 2021 foi uma reminiscência dos danos e caos do ransomware NotPetya de 2017 por invasores de estados-nação russos na cadeia de suprimentos ucraniana. Esperamos ver mais ataques direcionados a fabricantes e cadeias de suprimentos em 2022.