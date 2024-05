Como os CIOs podem obter economia de custos na nuvem em três etapas

A mudança para a nuvem é mais importante do que nunca, uma vez que os CIOs e os líderes de TI confiam agora na sua escalabilidade para ajudar os seus negócios a fazer uma transição bem-sucedida e a manter um ambiente de trabalho a partir de casa durante a pandemia da COVID-19.

No entanto, várias destas organizações também enfrentam o desafio de terem de reduzir os gastos com TI como resultado da crise económica durante a pandemia.

"Seja a motivação para libertar fundos para outros investimentos, adaptar-se às flutuações na procura e nas receitas, ou como medida de precaução devido à natureza imprevisível do nosso ambiente atual, os gastos com TI tornaram-se uma prioridade", afirmou Stephanie Radlick, estrategista de nuvem e consultor de transformação da Pace Harmon, empresa de consultoria de gestão.

Então, como podem as organizações continuar a investir na utilização de tecnologias de computação em nuvem para garantir que os seus negócios possam operar tendo em conta a necessidade de reduzir os custos de TI?

Pace Harmon desenvolveu uma estrutura de redução de custos de nuvem –também conhecida como Ação Rápida para Eliminar Custos (RACE)– para ajudar as empresas a identificar oportunidades onde possam reduzir custos de serviços de nuvem ou TI de terceiros, de acordo com Radlick. A empresa deu um passo além e identificou níveis de custos específicos que podem ser aplicados à nuvem pública.

“Como pode ser difícil sintetizar a riqueza de recursos que abordam todas as maneiras pelas quais uma organização pode otimizar seus gastos com nuvem, resumimos isso a iniciativas orientadas para a ação que produzem um retorno rápido”, disse Radlick.

A detalhada estrutura de economia na nuvem de três etapas da Pace Harmon visa reduzir custos em apenas 30 dias.

A primeira e mais importante etapa é entender seu ambiente de nuvem.

3. Otimizar

Reduza o consumo e os gastos com nuvem

Recursos do tamanho certo:

Ajuste o tamanho dos recursos de computação

Re- seleção do nível de armazenamento

Análise de instâncias específicas

Reduza gastos:

Remoção de armazenamento não utilizado

Otimização fora do horário de trabalho

Consolidação de recursos

Revisão e otimização de políticas

Modifique os compromissos de recursos:

Economia em adiantamentos

Análise de instância de reserva

Análise do plano de poupança

Embora esta estrutura de redução de custos na nuvem funcione melhor para organizações com contratos de provedores de serviços de nuvem pública, qualquer organização que adote uma infraestrutura baseada em nuvem pode encontrar valor nela.

"A estrutura se concentra em melhorar as práticas de otimização e governança que são proporcionais a uma prática de nuvem relativamente madura. Uma maioria significativa de grandes empresas aspira atingir esse nível de maturidade em nuvem e está tomando medidas para alcançá-lo, mas atualmente está mais atrasada na maturidade curva”, disse Radlick. “Essa estrutura foi projetada para ajudar as organizações que ainda não atingiram as melhores práticas de otimização de maturidade que organizações mais maduras tendem a implementar regularmente para obter ganhos rápidos para seus ambientes de nuvem”.