Como calcular o TCO da nuvem?

Os provedores de serviços de nuvem pública são transparentes sobre os preços de seus serviços em nuvem, mas isso não significa que seja fácil determinar quanto custará no total operar na nuvem. O preço costuma ser complexo, tornando difícil estimar quais serão suas despesas totais. Há muitos custos indiretos a serem considerados ao calcular o custo total de propriedade (TCO) da nuvem, como taxas de licenciamento do software que as empresas usam para monitorar e gerenciar seus ambientes de nuvem.

No entanto, calcular o TCO da nuvem é fundamental se você quiser garantir que a nuvem ofereça um valor melhor do que a infraestrutura local.

O TCO da nuvem é um agregado de uma variedade de outros pontos de dados, como o custo dos serviços em nuvem, as taxas de transferência de dados impostas pelos provedores de nuvem e o preço das ferramentas de monitoramento usadas para suportar cargas de trabalho na nuvem. Os custos com pessoal também podem fazer parte da equação do TCO da nuvem.

O custo total de propriedade da nuvem é uma métrica que mede o gasto total que as empresas incorrem com cargas de trabalho na nuvem.

Existem também custos intangíveis que devem ser contabilizados num modelo de TCO, tais como gestão de riscos, flexibilidade e escalabilidade, que podem ser difíceis de quantificar, mas são importantes no panorama geral. Alguns deles, como gestão de riscos e aspectos específicos de segurança, são parcialmente absorvidos pelo CSP de acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada. Outros, como a flexibilidade e o custo de oportunidade, reflectem como determinados custos podem restringir ou libertar a capacidade de investir noutras áreas do negócio.

Parte do desafio de calcular o TCO da nuvem é que muitas variáveis podem afetar o valor. Alguns são mais fáceis de medir do que outros.

Se você espera que suas cargas de trabalho na nuvem sejam dimensionadas ao longo do tempo em resposta a necessidades como uma base crescente de usuários, considere essa taxa de crescimento no custo total de propriedade da sua nuvem. Por exemplo, se você espera adicionar 20% mais usuários a cada ano e precisar aumentar as cargas de trabalho na nuvem em um valor equivalente para dar suporte a esses usuários, suponha que seus custos operacionais totais na nuvem também aumentarão em 20%.

Embora a maioria desses custos sejam únicos, você deve considerá-los no custo total de propriedade da nuvem , porque você não poderá usar a nuvem se não migrar para ela em primeiro lugar. A exceção são as empresas que nasceram na era da nuvem e nunca implantaram cargas de trabalho locais.

Além do custo de operação de cargas de trabalho quando elas estão na nuvem, migrá-las para a nuvem acarreta seus próprios custos. Isso pode variar dependendo do método escolhido, mas geralmente inclui custos como o pagamento de desenvolvedores de software para refatorar aplicativos como parte da migração, a compra de ferramentas de software para auxiliar na migração para a nuvem e o trabalho com provedores de serviços terceirizados para ajudar a planejar e. executar a migração.

Por exemplo, se o técnico de TI médio gasta 60% do seu tempo em trabalho relacionado à administração da nuvem, e seu custo total para a empresa (incluindo salário, benefícios e impostos sobre folha de pagamento) é de US$ 150.000, então os custos totais de pessoal incluídos no TCO da nuvem são igual a US$ 90.000 (o produto de US$ 150.000 e 0,6) multiplicado pelo número total de funcionários de TI.

Conforme observado acima, esses custos são muitas vezes mais difíceis de quantificar porque nem todos os custos com pessoal e ferramentas de software estão necessariamente vinculados aos gastos com nuvem. No entanto, é possível obter uma estimativa precisa da parcela dos gastos nessas categorias que está vinculada à nuvem.

Em seguida, meça os custos totais de CPU, memória, armazenamento e saída de dados associados à operação de cargas de trabalho na nuvem durante o período definido para calcular o TCO. Se suas cargas de trabalho já estiverem em execução na nuvem, você poderá usar os relatórios de cobrança do seu provedor de nuvem para coletar esses dados. Se você ainda não está na nuvem e está tentando estimar o custo total de propriedade da nuvem para determinar se faz sentido migrar, as calculadoras de preços de nuvem oferecidas pelos provedores de nuvem podem ajudá-lo a prever custos.

Você também deve evitar monitorar o TCO da nuvem durante períodos de gastos incomuns, como o primeiro ou dois meses após a migração para a nuvem. Durante esse período, a sua equipa ainda está no processo de configuração de cargas de trabalho na nuvem, pelo que as despesas durante este período não refletem com precisão os custos operacionais contínuos.

Como o ambiente de nuvem de cada organização é único, não existe um conjunto simples de etapas que todas as empresas possam seguir para calcular o custo total de propriedade da nuvem. No entanto, o processo geralmente é resumido da seguinte forma.

Com diligência e previsão, uma empresa pode planejar e gerenciar com responsabilidade os custos da nuvem, tanto no curto quanto no longo prazo. Você pode fazer várias coisas para reduzir custos a longo prazo :

Custo total de propriedade (TCO) da nuvem versus custo total de propriedade (TCO) no local

Em muitos casos, um dos objetivos do cálculo do TCO da nuvem é determinar como ele se compara ao TCO de ambientes locais. Dessa forma, uma empresa pode tomar decisões informadas sobre se está obtendo mais valor da nuvem do que se mantivesse as cargas de trabalho no local — ou se as repatriasse para o local se já estivessem na nuvem.

De certa forma, o cálculo do TCO local é semelhante ao cálculo do TCO na nuvem. Trata-se de saber quanto você gasta — incluindo custos diretos, como compras de hardware, e custos indiretos, como pessoal — para implantar e operar cargas de trabalho locais durante um determinado período.

No entanto, uma diferença importante entre o TCO da nuvem e o TCO local é que na nuvem você não compra a infraestrutura diretamente, enquanto o hardware normalmente é adquirido no local e usado por um longo período. Isso significa que os cálculos do custo total de propriedade local devem levar em conta as despesas de capital para a compra de servidores e outras infraestruturas, como hardware de rede e matrizes de armazenamento, e depois amortizar esses custos durante o período de cálculo do TCO. Isto pode ser um desafio porque nem sempre se sabe antecipadamente quanto tempo o hardware permanecerá operacional.

Na nuvem, esse desafio não se aplica porque normalmente você paga apenas pela infraestrutura de nuvem usada em um determinado período de tempo. Não há necessidade de amortizar custos.

O cálculo do TCO local também difere porque factores como as contas de energia pagas para alimentar o equipamento local e o custo de manutenção do edifício físico que alberga esses activos devem frequentemente ser tidos em conta. Na nuvem, esses custos estão incluídos no preço base dos serviços em nuvem.

Resumindo: espere que o TCO local seja ainda mais complicado de calcular do que o TCO da nuvem, mas se você precisar tomar uma decisão inteligente sobre usar a nuvem, conhecer seu TCO local e na nuvem é crucial.

Sobre o autor: Chris Tozzi é escritor freelancer, consultor de pesquisa e professor de TI e sociedade. Anteriormente trabalhou como jornalista e administrador de sistemas Linux.