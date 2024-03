Os custos da nuvem continuarão a aumentar em 2024

A tendência de inflação na nuvem parece persistir em 2024, ampliando a necessidade de medidas de redução de custos que se intensificaram no ano passado.

Os dados económicos do governo dos EUA e as pesquisas dos fornecedores apontam para um padrão de aumento dos custos da nuvem. O Índice de Preços ao Produtor (PPI) de janeiro do Bureau of Labor Statistics, divulgado na semana passada, relatou um aumento de 0,6% mês a mês no processamento de dados e serviços relacionados, uma categoria que inclui computação em nuvem. O aumento anual é de 3,7%. O PPI, uma medida da inflação no atacado, mostrou um aumento constante nos custos da nuvem desde setembro de 2022.

Além disso, a Vertice, que fornece uma plataforma de otimização de custos em nuvem e SaaS, relatou inflação contínua no segmento SaaS de computação em nuvem. A empresa analisa sua base de clientes e banco de dados de preços de fornecedores de software para acompanhar a inflação.

Eldar Porquey, CEO e fundador da Vertice, projetou uma taxa média anual de inflação SaaS de 10,6% para o primeiro trimestre de 2024, o que ele disse estar em grande parte alinhado com a taxa de 11,4% que a empresa reportou para o quarto trimestre de 2023. Porquey disse que sua empresa continua vendo “aumento de preços na indústria de software”.

Haceny disse que os aumentos contínuos nos preços da nuvem poderiam provocar uma mudança entre os clientes de SaaS em direção a alternativas mais baratas. Citou um aumento no número de clientes que substituíram o Zoom pelo Microsoft Teams no quarto trimestre de 2023, uma mudança que disse ser substancialmente mais acessível.

As migrações do legado para a nuvem estão “cheias de obstáculos técnicos”, de acordo com o Gartner.

Uma abordagem mais equilibrada que considere TI local, colocation e outras opções fora da nuvem pode ajudar as empresas a manter os custos da nuvem sob controle, disse ele. Eles também devem ter cuidado com aplicativos legados que exigem emuladores ou tradutores de código ao migrar para a nuvem. Os aplicativos de mainframe executados na nuvem, por exemplo, podem custar às organizações 10 vezes mais do que mantê-los internamente, observou Linthicum.

As empresas que correm para a nuvem muitas vezes transferem aplicativos locais subutilizados ou mal otimizados, que são caros para serem executados na nuvem, disse ele. Em alguns casos, as empresas podem não ter feito uma análise minuciosa sobre quais ativos internos de TI se beneficiariam com a migração para a nuvem, acrescentou.

David Linthicum, diretor de estratégia de nuvem da Deloitte Consulting, disse acreditar que a inflação da nuvem é “generalizada” –em vez de estritamente concentrada no espaço SaaS. A crise de custos, porém, vai além dos preços dos fornecedores. As empresas foram prejudicadas por políticas exclusivamente de nuvem, culminando em uma “corrida louca” para a nuvem durante a pandemia de COVID, disse ele.

O preço do armazenamento está aumentando

À medida que os preços da nuvem continuam a subir, o mesmo acontece com o armazenamento. O PPI para dispositivos de armazenamento de computador teve um aumento de 0,1% em janeiro, o quinto mês consecutivo de aumentos após um padrão de queda no início de 2023. A memória flash NAND, que representa uma parcela considerável dos custos dos sistemas de armazenamento, tem aumentado, contribuindo para a tendência dos preços.

“A memória flash NAND teve um grande aumento desde que foi vendida abaixo do custo em meados de 2023”, disse Jim Handy, analista de semicondutores e unidades de estado sólido (SSD) da Objective Analysis. "Desde então, ele se recuperou em grande parte."

A análise da empresa sobre os preços spot flash NAND mostra um rápido aumento, a partir do segundo semestre de 2023. A maioria dos clientes flash compra o produto com base no preço do contrato, que é mais estável do que o preço spot –este último está sujeito a flutuações dramáticas. Mas os preços à vista servem como um indicador importante dos preços dos contratos, disse Handy.

Na verdade, os preços dos contratos apresentam tendência de alta. TrendForce, uma empresa de pesquisa de mercado, estimou um aumento trimestral de 26,3% nos preços dos contratos flash NAND para o primeiro trimestre de 2024.

Como cerca de 80% do custo de fabricação de um SSD vem do flash, os preços dos SSD tendem a seguir essas tendências bem de perto, disse Handy. Olhando para o futuro, espera que os preços se estabilizem em meados do ano e diminuam novamente no terceiro e quarto trimestres, à medida que os gastos com IA diminuem dos níveis elevados previstos no início do ano.

Até lá, as empresas que implementam IA generativa em aplicações de produção irão gerar uma maior procura por hardware de armazenamento, de acordo com executivos do setor.

John Moore escreve para o TechTarget Editorial cobrindo CIOs, tendências econômicas e o setor de serviços de TI.