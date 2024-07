Nova pesquisa revela informações para preencher a lacuna entre ambição e maturidade da IA

A Vultr, a maior plataforma privada de computação em nuvem do mundo, divulgou um novo relatório do setor, O novo campo de batalha: Liberar o poder da maturidade da IA com a IA multimodelo.

O estudo revela uma clara correlação entre a maturidade da inteligência artificial (IA) de uma organização e sua capacidade de atingir resultados comerciais superiores, superando os pares do setor em crescimento de receita, participação de mercado, satisfação do cliente e eficiência operacional.

Encomendada pela Vultr e conduzida pela S&P Global Market Intelligence, a pesquisa entrevistou mais de 1.000 tomadores de decisão de transformação digital e TI empresarial responsáveis pela estratégia de IA de suas organizações em setores como saúde e ciências biológicas, governo e setor público, varejo, manufatura, serviços financeiros e muito mais. Dos entrevistados, quase três quartos (72%) estão em níveis mais altos de maturidade no uso da inteligência artificial. O relatório também inclui uma perspectiva qualitativa sobre o uso de IA por empresas de diferentes tamanhos por meio de entrevistas aprofundadas com tomadores de decisão e profissionais de IA.

“À medida que as organizações em todo o mundo capitalizam investimentos estratégicos em IA, queríamos analisar o estado de maturidade da IA”, disse Kevin Cochrane, diretor de marketing da empresa matriz da Vultr, a Constant. “O que descobrimos é que as organizações transformadoras estão conquistando os corações, as mentes e a participação das carteiras, ao mesmo tempo em que melhoram suas margens operacionais. A maturidade da IA é a nova arma competitiva, e as empresas devem investir agora para acelerar os modelos, o treinamento e a produção em escala da IA.”

A era da IA multimodelo O número de modelos usados ativamente dentro de uma organização é uma medida confiável de suas capacidades de IA implantadas e maturidade geral. Os dados revelam que os adotantes avançados de IA aproveitam uma infinidade de modelos simultaneamente como parte de uma abordagem multimodelo. Em média, o número de modelos distintos de IA atualmente operacionais é de 158, com projeções sugerindo que esse número aumentará para 176 (um aumento de 11%) no próximo ano. Esse crescimento destaca uma aceleração notável na adoção da IA em todos os setores, ressaltada pelos 89% das organizações que antecipam a utilização avançada da IA em dois anos. A proficiência e a maturidade da IA são o novo campo de batalha do desempenho empresarial Prevê-se que a IA seja incorporada em todas as áreas da empresa, com 80% de adoção em todas as funções de negócios dentro de 24 meses. Isso incluirá a integração da IA em todos os aplicativos e unidades de negócios. À medida que a IA se consolida nas empresas, ela terá um impacto imenso no desempenho de toda a empresa. De acordo com o relatório, as empresas com práticas de IA transformadoras relataram que superaram seus pares nos níveis mais altos. Especificamente, 50% das empresas transformacionais têm um desempenho “significativamente melhor” em comparação com os pares do setor do que aquelas em níveis operacionais, enquanto uma grande maioria das organizações orientadas por IA dizem que melhoraram seu desempenho ano a ano 2022/2023 em satisfação do cliente (90%), receita (91%), redução de custos/expansão de margem (88%), risco (87%), marketing (89%) e participação de mercado (89%). Enquanto isso, quase metade (40-45%) das organizações dizem que a IA está a ter um impacto “importante” na participação de mercado, receita, satisfação do cliente, melhorias de marketing e redução de custos e riscos. “O impacto transformador da IA é inegável – ela está devorando indústrias e se tornando onipresente em todas as facetas das operações comerciais. Isso requer uma nova era de tecnologia, apoiada por uma pilha componível e engenharia de plataforma para escalar efetivamente essas inovações”, disse Cochrane.

Espera-se que os gastos com IA excedam os gastos com TI Para aproveitar totalmente o potencial da IA, 88% das empresas pesquisadas pretendem aumentar seus gastos com IA em 2025 e 49% esperam aumentos moderados a significativos. Os resultados relacionados com as estratégias-chave de infraestrutura, parceiros e implementação incluem: Para aplicativos nativos da nuvem, dois terços das organizações estão criando modelos personalizados ou usando modelos de código aberto para fornecer funcionalidade.

Em 2025, a infraestrutura de IA será uma nuvem híbrida, com 35% de inferência no local e 38% na nuvem/multinuvem.

Devido à escassez de habilidades, 47% das empresas estão alavancando um parceiro para ajudá-las com estratégia e implementação, e implantação de IA em escala Apenas 15% usam hiperescaladores como AWS, GCP ou Azure.

Abertura, segurança e conformidade são os principais atributos das plataformas em nuvem para escalar a IA em toda a organização, geografias e de vanguarda. “Por anos, os hiperescaladores dominaram o mercado de infraestrutura, contando com escala, recursos e conhecimento tecnológico, mas tudo isso está prestes a mudar”, acrescentou Cochrane. “Na próxima década, tudo será reconstruído com a IA em seu núcleo, com as organizações integrando os princípios de engenharia em nuvem em suas operações. Como resultado, veremos o surgimento de especialistas em IA e independentes que capacitarão as organizações a fazer um trabalho transformador e obter uma vantagem competitiva.”