Quais passos devem ser seguidos para escolher um bom provedor de ERP?

Sem dúvida, uma das ferramentas que as empresas sempre precisarão é o planejamento de recursos empresariais (ERP). Essa abordagem é aplicável a empresas grandes e pequenas e pode ser implementada de forma personalizada para atender às necessidades específicas de cada organização.

O mercado de ERP em nuvem, de acordo com um estudo da MarketsandMarkets, teve gastos de US$ 24,5 bilhões em 2019 e deve chegar a US$ 37,7 bilhões em 2024.

Mas como escolher o ERP certo para a nossa organização? Quais são os fatores a ter em conta? Helbert Bello, Gerente de Projetos Sênior de Centros de Avaliação de Tecnologia, nos esclareceu essas dúvidas durante sua participação no ERP Summit Mexico 2023, realizado na Cidade do México em 28 de março.

Inicialmente, o executivo recomenda identificar as necessidades e exigências da empresa e dos clientes e estabelecer um prazo realista para o projeto. “Também é importante envolver os usuários-chave no processo de seleção e avaliação de fornecedores e ferramentas, e fazer uma avaliação cuidadosa de custos e benefícios para garantir que o projeto tenha um retorno positivo do investimento”, disse Herbert Bello.

Para que isso aconteça, o usuário deve estar no centro da tomada de decisão, já que o ERP pode incluir outros sistemas como CRM e folha de pagamento, por isso o especialista recomenda que os provedores sejam úteis às empresas nesse processo de decisão. "No México existem bons fornecedores que oferecem soluções de folha de pagamento e CRM, e existem fornecedores que oferecem apenas ERPs, (por isso) ao fazer um projeto de ERP, é necessário saber qual é o escopo funcional, para avaliar desde a princípio quais provedores vão ser convidados."

A empresa requer apenas um programa de gerenciamento de recursos? Ou você precisa de uma solução mais completa que integre atendimento e relacionamento com o cliente? E é que um ERP que oferece as vantagens de um CRM adequado – como um banco de dados integrado para melhor responder às solicitações de consulta, ou gerenciar consultas de pedidos em tempo hábil – pode melhorar a experiência do cliente, como mostra um estudo da Deloitte , que revelou que 9 em cada 10 empresas veem a experiência do cliente como um diferencial em vários canais.

Critérios financeiros, técnicos e legais a considerar O tempo de tomada de decisão para saber os custos é algo que faz com que os projetos de implantação demorem mais. Helbert Bello acredita que os clientes mexicanos e latino-americanos precisam de mais tempo para tomar uma decisão, pois "o retorno sobre o investimento (ROI) é importante e devemos garantir um orçamento baseado em uma análise de propriedade total, por isso recomendamos Faça um custo total de análise de propriedade (TCO) e uma visão de cinco anos. É importante que os clientes entendam que essa decisão afetará os próximos 5 a 10 anos e que é preciso pensar em um fornecedor de longo prazo.” O próximo passo é levantar os requisitos e avaliar os fornecedores, bem como identificar as soluções que melhor se adequam aos requisitos do projeto. “É importante verificar se os fornecedores têm a experiência necessária no mercado e avaliar tudo isso para chegar a uma short list de dois ou três fornecedores. Para isso, utilizamos um processo de RFP (Request for Proposal) que nos permite obter informação detalhada sobre custos de implementação, preços de serviços, custos de subscrição ou licenciamento, entre outros aspetos importantes.” Este processo é crucial, pois os provedores estão muito ocupados com muitos projetos e clientes no mercado atual. Portanto, é preferível trabalhar apenas com 2 a 3 fornecedores para garantir que eles estejam comprometidos e tenham boas chances de fechar o negócio. “Depois de reduzirmos a lista de fornecedores, é importante considerar a análise de valor de custo para determinar a melhor solução. Às vezes pode haver provedores que oferecem soluções semelhantes, mas com recursos diferentes, como hospedagem e nuvem. Portanto, é importante avaliar cuidadosamente essas opções e determinar qual é a melhor para o nosso negócio em termos de custo, capacidade e funcionalidade.” Por outro lado, você deve analisar o custo do uso da nuvem e todas as suas vantagens; no entanto, existem diferentes maneiras de analisar o custo e o valor, pois em um caso eles terão um custo de hospedagem - e talvez a compra de licenças para ter esse sistema em hospedagem – enquanto, no outro caso, o custo será uma assinatura mensal. “Isto significa que há um investimento diferente, onde num caso é mais despesa operacional e no outro é mais investimento de capital. Portanto, é preciso fazer uma análise justa de custo e valor, e demonstrar essa análise para o conselho de administração tomar uma decisão”, explica Bello. Quando se trata de legal e conformidade, não é segredo para ninguém que o processo de revisão de contratos e negociação é uma bagunça terrível que a maioria dos clientes não gosta. “Normalmente eles repassam para um advogado, que revisa a parte jurídica, mas não verifica se o escopo do projeto está no contrato. O contratante pode assumir a responsabilidade de revisar os contratos e garantir que o escopo esteja refletido no contrato e que corresponda ao que eles estão vendo nas propostas de planos de implementação, licenças, assinaturas e nas negociações de custos.”