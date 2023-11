Quais são os novos desafios de cibersegurança do setor industrial?

A crescente integração entre Tecnologia Operacional (OT) e Tecnologia da Informação (IT) foi destaque da Automation Fair 2023, feira global de inovação industrial da Rockwell Automation. A 32ª edição da Automation Fair reuniu mais de 10 mil pessoas entre os dias 6 e 9 de novembro em Boston, nos Estados Unidos. A feira anual apresentou as tendências e desafios que estão transformando a manufatura global.

De acordo com o diretor global de Cibersegurança da Rockwell Automation, Mark Cristiano, ataques de ransomware têm sido a principal ameaça de segurança para a indústria. Neste tipo de ataque, o acesso a máquinas e sistemas é bloqueado por um hacker em troca do pagamento de um resgate.

Segundo o executivo, os ataques ransomware podem vir de formas diversas, mas são comuns via e-mails maliciosos. "Nove a cada dez vezes, esses ataques vêm pela rede de IT. Alguém clica em um e-mail, sem um network segmentado, e você não consegue impedir que o ataque chegue ao chão de fábrica. Você já está em apuros. Obviamente, a produção da fábrica é interrompida até que você pague o resgate ou traga alguém para tentar recuperar," explica Cristiano.

Soluções para evitar esse tipo de ataque incluem a segmentação do networking, segundo o diretor da Rockwell Automation. A segmentação de networking permite a identificação de fontes de tráfego e a limitação de níveis de acesso antes que seja possível paralisar toda a operação de uma fábrica.

De acordo com o especialista, o monitoramento contínuo de ameaças, treinamentos para funcionários e um plano de ação rápido são fundamentais para enfrentar os desafios da indústria relacionados à cibersegurança.

Pessoas são essenciais para a cibersegurança

As necessidades de cibersegurança podem variar entre empresas e indústrias, mas alguns componentes são comuns a todo o setor industrial, e um deles é o fator humano. De acordo com especialistas da Rockwell Automation, é necessário considerar que diferentes gerações estão hoje no mercado de trabalho, com níveis de conhecimento tecnológico diversos.

Treinamentos focados no comportamento humano e nas particularidades da força de trabalho são algumas das soluções necessárias para que os colaboradores se sintam confortáveis em identificar e reportar ameaças.

Outro ponto fundamental para uma gestão eficiente de ameaças cibernéticas são equipes qualificadas para contextualizar dados e identificar vulnerabilidades críticas com agilidade, mas nem sempre as organizações têm profissionais disponíveis para atuar nessas demandas.