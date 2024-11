Como prevenir ataques e golpes nas vendas de final de ano

Já imaginou ver todo o planejamento traçado para as vendas de final de ano ser estagnado devido à indisponibilidade do e-Commerce? Infelizmente esse não é um cenário improvável para empresas que ainda não contam com uma estratégia de segurança bem definida para a sua loja virtual. Isso porque, os ataques hackers estão em ascensão.

Para se ter uma ideia, um relatório da NetScout sobre ameaças DDoS –que impedem que os usuários consigam acessar o site devido a uma sobrecarga proposital de solicitações– aponta que o Brasil registrou mais de 372 mil ataques DDoS no primeiro semestre de 2024, um aumento de 4,3% em relação ao segundo semestre de 2023. Esse movimento de mercado, indica a necessidade de as empresas aprofundarem suas discussões relacionadas à tecnologia e cibersegurança.

A inteligência artificial (IA) tem se mostrado promissora em muitas áreas e pessoas mal intencionadas já começaram a explorá-la. De acordo com a pesquisa “The State of Cybersecurity in LATAM 2024”, cerca de 55% das empresas brasileiras sofreram com ataques cibernéticos alimentados por IA em 2023. Entre as aplicações destaca-se a deepfake, que adultera conteúdos tornando-os realistas, sendo amplamente utilizada para forjar cadastros e fazer compras ilícitas. Além disso, outro ataque que tem se aperfeiçoado com o apoio da IA são os e-mails fraudulentos, que cada vez mais têm se apresentado como seguro às vítimas.

Boas práticas para garantir boas vendas

Considerando todo esse cenário atual do Brasil, vários são os tipos de ataques e golpes que podem afetar uma loja virtual. Não apenas o sistema, mas também funcionários e clientes podem estar suscetíveis. Isso ocorre, pois as motivações de ações fraudulentas variam, em seus mais diferentes níveis de tipos e complexidades.

Nesse contexto, as pessoas mal intencionadas podem querer indisponibilizar o site para inibir as vendas, ter algum tipo de controle do negócio, obter dados de clientes, ou se auto promover um desconto, por exemplo. Assim, a conscientização de clientes, funcionários e parceiros se torna imprescindível e urgente.

Afinal, de nada adianta todo o investimento em tecnologia para garantir segurança nas transações enquanto as pessoas compartilham seu acesso com um terceiro por ter sido ludibriada de forma criminosa. Por isso, é fundamental indicar com clareza quais são os canais de vendas oficiais e alertar sobre possíveis golpes. Em paralelo, fazer o adequado mapeamento de permissões e acessos, além de oferecer autenticação em mais de um fator, é necessário.

Do mais, toda a infraestrutura tecnológica tem que estar muito bem estruturada, envolvendo uma avaliação prévia da estimativa de carga que se espera no período de alta demanda, os planos de crescimento e a atualização do ambiente, para inibir que se torne vulnerável. No que se refere especificamente à segurança, também é preciso um plano completo de acompanhamento de vulnerabilidades, bem como testes de resposta a incidentes e de invasão.

Nos períodos de maior demanda, mais do que a preocupação com o time de vendas, é preciso reunir as equipes de infraestrutura, cibersegurança e prevenção de fraudes para executar o planejamento previamente desenhado, monitorando em tempo real as requisições e o comportamento dos usuários, mapeando gatilhos suspeitos e o que está gerando de carga no ambiente, além de identificar possíveis golpes e tentativas de ataque.

Por fim, mas não menos importante: tenha um backup e procedimentos de recuperação testados e treinador pelo time. Esta é a salvaguarda de segurança que toda empresa precisa ter, para que em casos de incidente o sistema seja restaurado. Esse é um ponto importante, pois a maioria dos grupos de ransomware que tentam danificar o backup também.