Explorando o futuro da cibersegurança na América Latina e no Caribe

Se você já participou de algum evento tecnológico importante durante a última década, certamente terá se deparado com acaloradas discussões sobre cibersegurança. Este tópico tem compartilhado protagonismo com temas como computação em nuvem, tecnologia quântica, internet das coisas (IoT) e inteligência artificial (IA).

No LACNIC 39 tive o privilégio de moderar o painel titulado “O Futuro da Cibersegurança”, acompanhado pelo Sr. Pablo Álvarez, SIIES Governo de Yucatán; o Sr. Sabas Casas, ACCENTURE México; o Sr. Wilberth Pérez, Reitor do CSIRT-UADY (Universidad Autónoma de Yucatán); o Sr. John Brown, Team Cymru Senior Security Evangelist; e o Embaixador Claudio Peguero, Assessor de Assuntos Cibernéticos do Ministério das Relaciones Exteriores da República Dominicana. Nossos caros cinco especialistas em cibersegurança esclareceram assuntos urgentes como o estado atual da higiene cibernética, as tendências mundiais na matéria de crime cibernéticos e incidentes, bem como nossas defesas mais potentes contra os riscos iminentes que espreitam o ciberespaço. A conversa começou aprofundando nas evidências e lugares comuns que minaram nossa decepcionante higiene cibernética. Uma destas revelações foi a desafortunada relegação da cibersegurança a um mero problema informático, frequentemente subestimado por aqueles que tomam decisões empresariais e não conseguem compreender a natureza multiface de seus riscos.

O painel constatou erros de comunicação, equivalentes a “perdas na tradução” entre os diretores de segurança da informação (os CISO) e os que priorizam os lucros financeiros a curto prazo dentro das organizações. Resulta desalentador que ainda persista uma visão desinformada do campo de segurança da informação, o que faz com que perpetue a ideia errada de que as medidas de segurança se reduzem apenas à compra de firewalls e antivírus. Na verdade, a desconexão entre os profissionais das diversas áreas não é um fenômeno novo. Então, o que mudou realmente no nosso entorno?

São três os fatores importantes que nos levaram a impulsionar e a agir nesta ocasião. Em primeiro lugar, a pandemia global nos impulsionou a uma dependência sem precedentes dos serviços e das tecnologias da internet, introduzindo assim muitos clientes para os quais tudo o que era digital, considerava-se novo e, além disso, possuíam diferentes níveis de competência tecnológica e consciência no âmbito digital. Surgiram tendências alarmantes, revelando que tanto os adultos jovens quanto os adultos maiores são particularmente vulneráveis a serem vítimas do crime cibernético. A atitude displicente perante a privacidade dos dados ou a limitada familiaridade com ferramentas digitais, como é o caso das pessoas maiores de 75 anos, fez com estas que se tornassem alvos fáceis.

Em segundo lugar, a rápida digitalização observada nos governos, nas empresas e no setor da educação superou o desenvolvimento de sólidos planos de contingência e segurança por parte dos CISO. Ao migrar rapidamente os ativos para o âmbito virtual, tornou-se evidente a necessidade crítica de contar com medidas de segurança integrais. Porém, a implementação destas medidas teve dificuldades para continuar o ritmo acelerado da transformação digital.

Além disso, o aumento do trabalho remoto e a adoção global de dispositivos usados como estações de trabalho requereram um aumento imediato e substancial das medidas de cibersegurança. Um relatório de 2020 sobre o argumento de negócio para uma melhor cibersegurança trouxe à tona uma realidade inquietante: apesar de ser prático trabalhar de casa, 57% dos entrevistados disse se sentir mais distraídos que no entorno do escritório tradicional. Esta distração teve uma correlação direta com uma maior vulnerabilidade aos golpes cibernéticos, incluindo a insidiosa ameaça das estafas de phishing.

Há também uma outra razão importante para organizar neste momento uma discussão sobre cibersegurança. De acordo com a Deloitte, na era anterior à pandemia, aproximadamente 20% dos ataques cibernéticos usavam técnicas ou malware previamente desconhecidos. No entanto, com o início da pandemia, esta porcentagem aumentou para 35% neste primeiro ano. Entre os métodos de ataques emergentes, alguns aproveitam as capacidades de aprendizado automático para se adaptarem e driblarem a detecção. Outra tendência preocupante é a crescente complexidade dos golpes de ransomware, empregando estratégias persuasivas com o intuito de obrigar as vítimas a pagarem resgate.

Com o surgimento de modelos inovadores de serviços como o malware, a economia do crime cibernético mudou radicalmente. Os criminosos experientes transformaram seus serviços em um bem de consumo e colocaram suas capacidades de ameaça à disposição dos mercados criminais para que os cibercriminosos que estão dando seus primeiros passos possam adquirir facilmente malware e serviços para implementá-lo, e, ao mesmo tempo, vender credenciais e dados roubados a granel. Os grupos de cibercriminosos evoluíram até se tornarem entidades organizadas que refletem a estrutura dos negócios legítimos. Por exemplo, a organização criminal Conti estava repleta de departamentos de marketing, de recursos humanos e de pessoal remoto que talvez ignorassem que estavam participando em atividades criminosas.

Cenário de ameaças na região A fim de avaliar as capacidades cibernéticas da nossa região, focamos em três perspectivas reveladoras na revisão sobre preparação em cibersegurança na América Latina e no Caribe. Entre 33 economias da região, encontramos que 18 já possuíam planos estratégicos de cibersegurança nacionais ou estavam desenvolvendo-os ativamente. Estes planos servem como documentos integrais e colaborativos que descrevem áreas estratégias para melhorar a resiliência no ciberespaço, responder às ameaças cibernéticas, promover a consciência cibernética e garantir medidas legais para oferecer justiça às vítimas do crime cibernético. É fundamental que os planos estratégicos sejam atualizados regularmente, que contem com recursos adequados e que sejam implementados de forma eficaz para habilitar esforços coletivos em matéria de cibersegurança. Quanto às respostas técnicas aos ataques cibernéticos e incidentes, uma grande maioria dos países da região haviam estabelecido Equipes de Resposta a Incidentes de Segurança Informática (CSIRT). Estas equipes operavam em diferentes níveis e incluíam entidades nacionais, governamentais, militares e setoriais. Aliás, com exceção de quatro, quase todos os países tinham promulgado legislação sobre crime cibernético. Porém, cabe destacar que não avaliamos a eficácia desta legislação em termos da relevância das definições de crime cibernético nem a idoneidade das disposições processuais para facilitar as investigações e a cooperação transnacional entre as diferentes agências de aplicação da lei. A instantânea nos ajudou a identificar componentes básicos importantes para a resiliência cibernética a nível macro, que de fato seriam para respaldar qualquer coisa que façamos corporativamente. A nível médio e micro, nossos especialistas sinalizaram a importância de gerar consciência nas múltiplas áreas das organizações e inclusive nos lares, visando a geração de uma cultura de segurança cibernética. Além disso, conforme nossos especialistas as organizações devem estabelecer políticas e procedimentos claros no que diz respeito à proteção de dados, à privacidade e à resposta a incidentes. É essencial também fomentar uma cultura de comunicação aberta e transparente, onde os empregados se sintam à vontade ao informarem um incidente de segurança ou um eventual risco.