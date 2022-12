As principais tendências para o mercado industrial em 2023

Para a indústria latino-americana, 2023 será um ano com grandes desafios e isto representa, consequentemente, muitas oportunidades para as empresas do segmento. A dinâmica da América do Norte fará com que os mercados entrem em uma recessão curta, mas significativa, o que representará um cenário interessante para a região devido ao “gap” existente quando os efeitos dos Estados Unidos e Canadá forem sentidos.

Na América Latina, são processados ​​e fabricados produtos com demanda que se estendem por décadas, como o Cobre e o Lítio. Essa vantagem fez com que, ao contrário do imaginado, 2022 tenha sido um ano particularmente bom para o mercado industrial. Para se ter uma ideia, de acordo com dados do Banco Mundial, o PIB (Produto Interno Bruto) da América Latina deverá crescer 3% em 2022. Na região, não temos assistido a grandes projetos, mas sim a uma espécie de “despertar” pós-pandemia, onde houve uma reativação a vários níveis, com um crescente foco em projetos de modernização e manutenção.

Perspectivas para o mercado industrial no pós-pandemia Nesta fase pós-pandemia, pela primeira vez, a indústria enfrenta muitos desafios ao mesmo tempo. Entretanto, os segmentos com maior recuperação foram petróleo e gás, mineração e farmacêutico. Enquanto as duas primeiras tiveram um período de ajuste, a indústria farmacêutica exigia uma resposta imediata à crise. Segundo cálculos da IQVIA, haverá um crescimento do mercado farmacêutico geral (varejo e canal institucional) de 12,5% em 2022 e 10,5% no próximo ano. E este segmento é o primeiro a se beneficiar da automação, tanto para seus processos quanto para sua regulação. Neste sentido, a automação anda de mãos dadas com a agilidade e resiliência necessárias em momentos cruciais como a pandemia. Indo de encontro a isto, a nuvem ganhou grande relevância na forma de projetar, operar e controlar processos. Desta forma, a pandemia talvez tenha sincronizado todas as indústrias para terem senso de urgência na digitalização de suas operações.