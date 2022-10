Indústrias liderando o caminho em IA conversacional

A IA conversacional avançou dramaticamente desde os primeiros dias dos chatbots com recursos limitados. Com o passar do tempo, mais indústrias estão percebendo as capacidades e benefícios que esses avanços trazem.

Assistentes digitais como Alexa e Siri fazem consumidores se perguntarem por que os mesmos recursos não podem ser usados ​​no trabalho. Embora existam versões corporativas de Alexa e Cortana, a IA conversacional ainda não está em um ponto em que um usuário possa fazer qualquer pergunta e receber uma resposta coerente. Como a maioria dos outros tipos de inteligência artificial (IA), os melhores casos de uso são restritos, ao invés de amplos.

O nível de risco associado à IA conversacional também entra em jogo. Por exemplo, se Alexa ou Siri cometerem um erro no contexto do consumidor, esse erro provavelmente será levemente irritante, se não risível. Em um ambiente de negócios, no entanto, os riscos aumentam porque a precisão da IA ​​afeta a qualidade percebida de uma marca.

“A maioria dos chatbots são adaptados para se conectar a apenas um serviço específico, como notícias, comida, reservas de hotéis, informações meteorológicas ou reservas de voos”, disse Adnan Masood, arquiteto-chefe de IA do provedor de serviços de tecnologia digital UST. "Os bots multiuso estão sendo desenvolvidos para realizar várias tarefas com a mesma interface."

No entanto, os desafios atuais incluem suporte para multimodalidade em sistemas de diálogo, a capacidade de processar e entender diálogos visuais, aprendizado de modelo de diálogo com eficiência de dados (aprendendo com conjuntos de dados menores), o uso de gráficos de conhecimento e colaboração com dispositivos IoT para manter o contexto.

“A próxima geração de sistemas de IA de conversação abordará vários desafios éticos e técnicos associados a sistemas gerais de IA de conversação, incluindo viés, segurança, contexto multi-turno, consistência, gerenciamento de conhecimento e síntese”, disse Masood.

Exemplos de IA conversacional em mercados verticais Dentro dos serviços financeiros, a Wings Financial Credit Union usa IA conversacional para autenticar membros. A empresa usa o Nuance Gatekeeper, uma plataforma de biometria habilitada para IA que pode verificar os membros em menos de 0,5 segundo com uma taxa de sucesso de autenticação de 99%. A plataforma considera mais de mil fatores físicos e comportamentais únicos para cada pessoa. Como resultado, as contas dos membros são mais seguras. "A IA conversacional teve um enorme sucesso em serviços financeiros, mas também enfrentou desafios. O sucesso sempre veio em dois lugares: perguntas frequentes que exigem respostas genéricas ou quando uma resposta é totalmente preenchida e personalizada", disse Wayne Butterfield, sócio da ISG Automation, uma unidade de pesquisa de tecnologia global e empresa de consultoria ISG. "A indústria tem lutado com qualquer coisa fora desses dois tipos de consultas." Companhias de seguros de saúde, como a Humana, também precisam de melhores maneiras de abordar as dúvidas dos clientes. Ao trabalhar com a IBM, a Humana desenvolveu um agente de voz baseado em IBM Watson que pode fornecer suporte mais rápido, amigável e consistente para a equipe administrativa dos provedores de assistência médica. A solução conta com IA conversacional para entender a intenção da chamada de um provedor, verificar se eles têm permissão para acessar o sistema e as informações dos membros e determinar a melhor forma de fornecer as informações solicitadas. Da mesma forma, assim como o setor de saúde em geral se beneficiou da IA ​​durante a pandemia, a CVS trabalhou com a IBM Consulting para usar o Watson Assistant para lidar com um aumento de dez vezes no volume de chamadas à medida que os EUA lançavam seu programa de vacinação de COVID-19. "Uma das maiores tendências que surgiram foi o papel ativo que os pacientes desempenhavam em seus próprios cuidados de saúde, mas as empresas farmacêuticas não queriam que seus clientes –profissionais de saúde e pacientes– procurassem informações sobre produtos no Twitter ou TikTok", disse Alisa Hummings, sênior diretor e chefe global de serviços de informações médicas da IQVIA, uma empresa de inteligência em saúde.