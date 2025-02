A Biz cresce para garantir operações mais seguras e eficientes

A Biz, plataforma de infraestrutura de pagamentos, serviços bancários, prevenção a fraudes e benefícios flexíveis, anunciou a criação do seu centro de comando e monitoramento 24x7, o Biz Command Center (BCC). Segundo a Biz, o BCC foi concebido para incorporar tecnologia de monitoramento avançada, similar à utilizada em plataformas como o Azure Monitor, e aliada à inteligência de dados e automação. Isso permite que a equipe atue de forma proativa, identificando e resolvendo problemas antes que impactem os clientes.

Com uma infraestrutura própria pensada em garantir a estabilidade, segurança e confiabilidade dos serviços prestados aos seus clientes, a companhia apostou na construção da operação por meio de um time de especialistas nas áreas de desenvolvimento, operações de segurança e monitoramento e na adoção de tecnologias como inteligência artificial (IA) e monitoramento de desempenho (APM) que, juntos, monitoram e respondem proativamente a qualquer incidente, garantindo um ambiente estável e sem interrupções tanto para as empresas como para seus clientes.

“Inspirado nas práticas das maiores empresas de tecnologia do mundo, o BCC assegura que todos os serviços, desde transações de benefícios até pagamentos de Pix e criação de cartões, funcionem sem falhas. Isso fez com que, em 2024, a empresa chegasse a 99,9% de disponibilidade em seu sistema, superando as expectativas de muitos players globais do mercado”, diz o comunicado de imprensa da Biz.

Com o BCC, Biz melhorou significativamente seus indicadores de SLA (Service Level Agreement), atingindo 97% de SLA ao final de 2024, um salto considerável em relação ao início do ano. “Nosso objetivo é garantir a melhor experiência possível para os nossos clientes”, disse Adriano Serrano, diretor de Operações da Biz. “Ao alocar uma equipe 24 horas por dia, 7 dias na semana, conseguimos atuar antes mesmo que o cliente perceba um problema. Desde a implementação, reduzimos pela metade o nosso tempo médio de resolução dos incidentes. Isso faz toda a diferença na satisfação e na confiança em nossos serviços”, afirmou.

Após a criação do BCC, houve uma redução de 90% nos tickets mensais de incidentes, o que resultou em uma estabilidade dos sistemas e, consequentemente, na melhora na experiência dos clientes. De acordo com Douglas Barrochelo, CEO da Biz, esse investimento representa um marco importante para a empresa. “A Biz entende que a tecnologia de monitoramento e controle de dados é fundamental para garantir a continuidade dos serviços em um mercado cada vez mais dinâmico e exigente. Nosso centro de comando está estruturado para lidar com a evolução constante dos dados e oferecer uma performance de classe mundial.”

Como próximos passos, a Biz está implantando a inteligência artificial em sua infraestrutura para impulsionar o monitoramento e a automação presentes na estratégia das operações.