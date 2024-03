SRE vs DevOps: qual a diferença?

Quando gerenciada adequadamente, a colaboração entre a engenharia de confiabilidade do local e as equipes de DevOps melhora a segurança, a resiliência e a eficiência — mas um relacionamento ruim entre SRE e DevOps pode comprometer as operações.

A entrega de aplicações, com todos os seus desafios, beneficia da responsabilidade partilhada proporcionada por uma forte relação entre as equipas de Site Reliability Engineering (SRE) e DevOps. A colaboração SRE-DevOps é o único caminho para um gerenciamento eficaz de ponta a ponta e resposta a incidentes que atenda às necessidades do cliente e evite que as crises afetem negativamente uma organização.

Qual é a diferença entre SRE e DevOps? Os limites entre SRE e DevOps variam de acordo com a organização, mas a divisão normalmente fica entre desenvolvimento e produção. Um limite comum e claro é que as equipes de DevOps se concentram principalmente no desenvolvimento e implantação de software, enquanto seus colegas da equipe SRE se concentram nas operações e manutenção contínuas de software após a implantação. Os acordos de nível de serviço (SLAs) geralmente traçam outra fronteira entre as equipes de SRE e DevOps. A equipe SRE mantém a disponibilidade e o desempenho dos aplicativos, enquanto o DevOps se concentra no processo de desenvolvimento e implantação. Este último normalmente está fora do escopo de um SLA do cliente. Além disso, as equipes de SRE e DevOps costumam trazer experiências diferentes que as diferenciam umas das outras. Os membros da equipe DevOps geralmente têm experiência em desenvolvimento e teste de software. Por outro lado, é mais provável que os engenheiros de confiabilidade do site tenham experiência anterior como administradores de sistemas de alto nível ou engenheiros de operações. Embora os detalhes das funções de SRE e DevOps variem de organização para organização, as duas equipes normalmente se concentram em estágios separados do ciclo de vida de desenvolvimento de software e têm responsabilidades e experiências de trabalho diferentes. Outra diferença é o papel da documentação. A documentação técnica é parte integrante da cultura da equipe da SER — faz parte do trabalho de um engenheiro de confiabilidade de local. O mesmo não pode necessariamente ser dito das equipes de DevOps, mas a situação está começando a melhorar à medida que as equipes procuram preservar o conhecimento institucional, melhorar a integração dos desenvolvedores e proteger a carga cognitiva de seus desenvolvedores contra distrações desnecessárias.

Deveres e responsabilidades do trabalho SRE O trabalho de um engenheiro de confiabilidade de site é garantir a alta disponibilidade, confiabilidade e resiliência dos sistemas e serviços de produção. As responsabilidades do SRE podem abranger ambientes locais, de nuvem híbrida e de nuvem pública em qualquer sistema. O ajuste e a otimização do desempenho cabem à equipe de SRE, mesmo em ambientes híbridos e multinuvem complexos. Isso requer automação e ferramentas centralizadas para garantir a máxima produtividade da equipe. A equipe do SRE automatiza a implantação, o dimensionamento, o monitoramento e tarefas relacionadas nesses ambientes. As equipes de SRE também definem e mantêm SLAs de clientes dentro de sua área de responsabilidade. Além disso, fornecem suporte técnico e operacional para remediar casos de violação do sistema SLA. A concepção, teste e implementação de planos de recuperação de desastres também é responsabilidade do SRE. Isto requer proatividade e propriedade por parte dos SREs para garantir que a resposta da sua equipa a uma situação de desastre seja bem ensaiada e precisa. Os planos de recuperação de desastres não foram feitos para ficar na prateleira; As equipes de SRE devem testar e melhorar constantemente seus planos e práticas. Tal como os seus homólogos de DevOps, as equipas de SRE devem melhorar continuamente os seus processos, ferramentas e infraestrutura para promover a eficiência e a resiliência do sistema. Essa melhoria contínua é possível quando as equipes implementam ferramentas e práticas de monitoramento adequadas para analisar o desempenho do sistema e remediar gargalos de desempenho. SRE é uma tendência em alta no momento. Consequentemente, é essencial que alguém da equipe de SRE acompanhe as tendências de TI e as tecnologias emergentes para avaliar sua adequação para melhorar os esforços de SRE da organização.

Casos de uso de SRE As equipes de SRE se concentram em manter o tempo de atividade e melhorar a confiabilidade do sistema. Os casos de uso comuns para equipamentos SRE incluem: Monitore proativamente a integridade do sistema para identificar problemas antes que se tornem problemas graves que possam afetar as operações e a experiência do cliente.

Automação do monitoramento rotineiro do local e tarefas relacionadas para melhorar a produtividade do SRE, reduzir erros humanos e liberar o SRE para trabalhar em tarefas mais estratégicas para melhorar a confiabilidade e as operações do local.

Gerenciamento de incidentes, que inclui a resolução rápida do incidente e a implementação de ferramentas e orientações para garantir que o incidente não ocorra novamente.

Problemas que os SREs resolvem As equipes de SRE se concentram em questões de grande escala que podem custar dinheiro às organizações devido a interrupções no sistema. Estes são alguns dos problemas que eles resolvem: Interrupções de serviço. Os SREs possuem ferramentas e guias de monitoramento, alertas e resposta a incidentes para mitigar os problemas que as interrupções trazem.

Desafios de escalabilidade. Estes ameaçam as operações dos sistemas dos sectores público e comercial. O planejamento para maiores cargas de trabalho e tráfego requer o conhecimento arquitetônico especializado que os SREs trazem para operações comerciais em larga escala.

Tempo de resposta lento. Os SREs resolvem gargalos, otimizam o código e implementam estratégias de cache para melhorar os tempos de resposta e atender às expectativas dos clientes.

Ferramentas SRE O conjunto de ferramentas SRE concentra-se na automação e no monitoramento da confiabilidade do site. Aqui estão três exemplos notáveis: Prometeu. O Prometheus, uma ferramenta de monitoramento em tempo real de código aberto, permite que as equipes de SRE rastreiem e entendam facilmente as métricas, tornando-o um recurso inestimável para garantir a confiabilidade do sistema.

Grafana. Grafana, uma ferramenta de visualização de dados de código aberto amplamente reconhecida por seus painéis intuitivos, oferece suporte a uma ampla variedade de fontes de dados e permite fácil interpretação dos dados, o que é fundamental para identificar padrões e possíveis problemas.

Kubernetes. Essa ferramenta de orquestração de contêineres permite a automação que os SREs exigem para garantir a escalabilidade e a eficiência dos aplicativos corporativos.

Deveres e responsabilidades do trabalho DevOps As equipes de DevOps implantam pipelines de CI/CD para gerenciar e manter a infraestrutura de desenvolvimento de suas organizações, incluindo ambientes de nuvem pública. O DevOps é responsável por automatizar os processos de construção, teste e implantação para aumentar a velocidade e a eficiência da entrega de aplicativos. Esta não é uma tarefa única; as equipes de DevOps devem abordar essa tarefa visando a melhoria contínua. As equipes de DevOps devem ter como objetivo melhorar continuamente o processo de implantação, tornando-o mais rápido, confiável e escalável. Isso exige que a equipe documente e comunique as melhorias à equipe do SRE e a outras partes interessadas técnicas. Outras responsabilidades do DevOps incluem garantir a alta disponibilidade e escalabilidade dos sistemas que desenvolvem. O DevOps também monitora e soluciona problemas técnicos e de segurança em ambientes de desenvolvimento e teste. Como o DevOps continua sendo um tema importante, as equipes de DevOps também devem monitorar as tendências do setor – como a transformação de DevOps para DevSecOps – e avaliar periodicamente novas ferramentas que possam melhorar os esforços de DevOps da organização.

Casos de uso da equipe DevOps Os casos de uso para equipes de DevOps preenchem a lacuna entre desenvolvimento e operações, permitindo implantação de software mais rápida, melhoria contínua e entrega de serviços. As equipes DevOps automatizam tarefas repetitivas para eliminar erros humanos e melhorar a eficiência geral do desenvolvimento, entrega e operações de software. A automação acelera a velocidade de entrega de software, proporcionando às organizações uma vantagem no tempo de lançamento no mercado. Outro caso de uso para a equipe DevOps é o teste de software – as equipes DevOps são responsáveis por testar o software antes de implantá-lo para clientes internos e externos. Monitoramento e registro também são responsabilidades do DevOps. As equipes de DevOps devem monitorar continuamente os sistemas em busca de anomalias ou problemas potenciais. À medida que mais equipes de DevOps migrarem para a nuvem, a IA poderá começar a desempenhar um papel mais importante no consumo e no registro de dados.

Problemas que as equipes DevOps resolvem As equipes DevOps são responsáveis por aliviar e mitigar vários problemas que podem surgir no processo de entrega. A falta de visibilidade do processo de entrega é um problema que as equipes de DevOps corrigem. Usando ferramentas de observabilidade, as equipes de DevOps capturam e interpretam dados acionáveis sobre o estado atual de seu software de desenvolvimento. As equipes de DevOps também enfrentam a turbulência do desenvolvimento de software em cascata. As equipes de DevOps são responsáveis por migrar sua organização de processos legados para agilidade de DevOps. Esse pivô melhora a velocidade de entrega de software, a qualidade e a segurança do software. Por fim, nem todos os problemas que as equipes de DevOps resolvem têm a ver com tecnologia. As equipes de DevOps também devem abordar barreiras culturais, como silos de comunicação que dificultam a colaboração entre desenvolvedores e partes interessadas em toda a organização.

Ferramentas de desenvolvimento e operações O mercado de ferramentas DevOps está mudando à medida que as empresas consideram a padronização em uma plataforma DevOps ponta a ponta, como GitLab, GitHub ou jFrog, ou continuam a construir seus próprios conjuntos de ferramentas usando ferramentas de código aberto. Abaixo estão algumas ferramentas DevOps de código aberto a serem consideradas: Jenkins. Jenkins, uma ferramenta de integração e entrega contínua que automatiza vários aspectos do desenvolvimento de projetos, acelera os processos de desenvolvimento e detecta erros e falhas antecipadamente.

Jenkins, uma ferramenta de integração e entrega contínua que automatiza vários aspectos do desenvolvimento de projetos, acelera os processos de desenvolvimento e detecta erros e falhas antecipadamente. Kubernetes. A ferramenta de orquestração de contêineres padrão do setor costuma ser usada primeiro pelas equipes de DevOps antes de se tornar uma ferramenta SRE.

A ferramenta de orquestração de contêineres padrão do setor costuma ser usada primeiro pelas equipes de DevOps antes de se tornar uma ferramenta SRE. Docker. Plataformas de contêineres de software como o Docker ajudam as equipes de DevOps a construir, implantar e executar aplicativos usando contêineres. O engenheiro DevOps Um engenheiro DevOps supervisiona o desenvolvimento e a implantação de software. Nos últimos anos, a função ganhou força nas equipes de DevOps e hoje muitos organogramas corporativos exigem engenheiros de DevOps. A função de engenheiro DevOps é uma manifestação da necessidade dos departamentos de TI se movimentarem com maior agilidade. O DevOps quebra os silos entre desenvolvimento e operações para construir uma relação de trabalho funcional entre as duas equipes. Combinar os esforços dos desenvolvedores e da equipe de operações é fundamental para criar produtos de software confiáveis e ricos em recursos. Um engenheiro DevOps incentiva a colaboração entre esses dois grupos. Os engenheiros de DevOps são treinados em uma ampla variedade de tarefas para fornecer liderança em iniciativas de DevOps. As habilidades abordadas abrangem todo o conjunto de ferramentas DevOps.