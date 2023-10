Ganhe mais eficiência no negócio com modernização de aplicações e equipes

Até meados de 2022, especificamente por conta do advento da pandemia, foi possível observar um grande movimento das empresas relacionado ao investimento em tecnologia, que se tornou mandatório para a sobrevivência no mercado. Para se ter uma ideia, os resultados medidos na 33ª edição da Pesquisa Anual sobre o Mercado Brasileiro de TI e Uso nas Empresas, comprovam uma antecipação do processo de Transformação Digital e Uso da TI nas companhias de 1 a 4 anos.

Porém, esta não é mais a realidade do momento, uma vez que as organizações passaram a pensar mais em inovação à luz de seu ROI (Retorno Sobre o Investimento), apostando em projetos que de fato gerem eficiência, ou seja, redução de custos e aumento de produtividade.

Neste sentido, o interesse em maior eficiência operacional foi um dos tópicos detectados na pesquisa IT Trends Snapshopt 2023, da Logicalis, realizada com 123 executivos no Brasil, indicando que 54% dos respondentes apontaram o tema como líder entre as prioridades de negócios. Mas como investir em projetos que tragam eficiência? A resposta está nos workloads modernos, que vão muito além da modernização de aplicações.

O desafio das aplicações legadas A grande tendência do momento está no investimento em projetos de automação e dados. No entanto, para tê-los, é necessário contar com uma infraestrutura adequada, e isto implica nas aplicações. Quando um ambiente conta com aplicações antigas, há problemáticas constantes relacionadas a integrações de dados, pois não é possível utilizá-los para otimizar a tomada de decisão. Além disso, aplicações obsoletas tendem a contar com manutenções mais difíceis, demandando muito mais esforço. Desta forma, as empresas perdem tempo requerendo muita infraestrutura para suportar ambientes diferentes, o que exige equipes maiores e, consequentemente, aumenta os gastos. Por outro lado, quando uma empresa conta com aplicações modernas, passa a automatizar todo esse processo, além de garantir maior nível de integração. Portanto, modernizar as aplicações significa gerenciá-las de forma inteligente, contar com excelente telemetria, maior monitoramento e, ainda, recuperação de desastres facilitada.

Aplicações ágeis necessitam de equipes ágeis Atualmente, não basta contar apenas com aplicações modernas. É preciso transformar a maneira em que as empresas gerenciam as entregas, operando de forma ágil. A partir disso, passa a ser necessário investir na capacitação dos times para que tenham o conhecimento técnico e funcional dos modelos ágeis, que se caracteriza por uma operação mais leve, autônoma, eficiente e madura. Logo, as companhias precisam também modernizar os seus times, transformando a sua cultura por meio de uma estratégia efetiva a fim de potencializar todos os benefícios que a tecnologia pode promover.